Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programının ne zaman başlayacağı konusu gündüz kuşağı programlarının yeni sezona başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Serap Paköz'ün sunumuyla, yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği "Gerçeğin Peşinde", hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu. Faili meçhul olayların aydınlatılmaya çalışıldığı programın yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki Gerçeğin Peşinde programı yayından kalktı mı? Serap Paköz ne zaman başlıyor?

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Daha önce TV8'de yayınlanan programın Star TV'ye transfer oduktan sonra yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

GERÇEĞİN PEŞİNDE PROGRAMI YAYINDAN KALKTI MI?



Star TV'nin gündüz kuşağında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" programının yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken programın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezon akıbeti henüz bilinmiyor. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın farklı bir kanala geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.