Sevilen animasyon serisi Buz Devri Tivibu'da

Tivibu, çocukların yarıyıl tatili heyecanına özel içeriklerle ortak oluyor. Birbirinden eğlenceli animasyonların ve filmlerin yer aldığı Okul Arası klasörü, yarıyıl tatili boyunca tüm paketlerde açık olarak kullanıcılara sunuluyor. "Buz Devri Serisi", "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", "Clifford Büyük Kırmızı Köpek", "Butterfly Tale", "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı", "Köfte Yağmuru 2" gibi içerikler Okul Arası klasöründe izleyicilerle buluşuyor.

SEVİLEN ANİMASYON SERİSİ BUZ DEVRİ TİVİBU'DA

Toplam beş filmden oluşan animasyon tarihinin en çok izlenen animasyon serilerinden biri olan "Buz Devri'nin ilk dört filmi Tivibu'da izlenebiliyor. 2002 yılında gösterime giren, senaryosunu Michael J. Wilson ve Peter Ackerman'ın yazdığı yapım, Dünya'nın buzla kaplanmaya başladığı dönemde Buzul Çağı'nda soyu tükenmekte olan hayvan türlerinin maceralarını anlatıyor. Seri boyunca birbirinden eğlenceli karakterler ve olayları aktaran animasyon filmi Buz Devri platformda Okul Arası klasöründen seyredilebiliyor.

Klasörün öne çıkan diğer seri filmi "Köfte Yağmuru"nda, çok yetenekli ama bir o kadar da şanssız olan mucit Flint Lockwood'un yaşadığı, gökten yemek yağan köfteler ve makarnalardan oluşan kasırgaların olduğu bir kasabanın hikayesi anlatılıyor.

Cody Cameron ve Kris Pearn ikilisinin yönettiği devam filmi Köfte Yağmuru 2'de ise mucit Flint, durdurduğunu sandığı makine icadının halen çalışmakta olduğunu öğreniyor. Film, Flint ve arkadaşlarının dünyayı, makinenin oluşturduğu hayvan-yiyecek karışımı mutant yaratıklardan kurtarmaya çalışırken yaşadıkları aksiyon dolu maceraları konu ediniyor.

Klasörün bir başka öne çıkan içeriği "Kral Şakir" serisinde ise bir aslan ailesinin yavrusu olan Şakir'in, ailesi ve arkadaşları ile olan serüvenleri anlatılıyor. 2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı ve devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı"nda Şakir, Fil Necati, Remzi gibi animasyon dünyasının sevilen karakterlerinin başından geçen heyecanlı olaylara odaklanılıyor. Kral Şakir Oyun Zamanı filmi laboratuvarda yapılan bir deneyin beklenmedik sonuçlarını konu alırken Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nda ise Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli bir küreye hapsolan Şakir ve arkadaşlarının eğlenceli hikayeleri ekrana taşınıyor.