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Medya

Şirin Payzın'dan iki yüzlü paylaşım! Cevabını Murat Kekilli verdi

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Şirin Payzın'a tepki gösterdi.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:31
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Sanatçı Murat Kekilli, Şirin Payzın'ın Türkiye'de devam eden orman yangınları için atmış olduğu tweetteki iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Daha önce Yunanistan'da gerçekleşen yangınlar ile ilgili, "Yunanistan'ın acısı acımızdır." şeklinde paylaşım yapan Şirin Payzın, Türkiye için ise algı oluşturucu bir paylaşımda bulundu.

Murat Kekilli ise bu paylaşımlar için, "Atina'daki can da Türkiye'deki patlıcan mı? Üstümüze kabus ve ikiyüzlü yalanlardan başka çöken ne var, söyle de bilelim?" ifadelerini kullanarak Payzın'ın iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

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