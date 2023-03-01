Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de dayanıklı yapı stoku ve kentsel dönüşümün önemi yaşanan son depremler ile bir kez daha anlaşıldı. Türkiye'yi derinden sarsan 11 ildeki depremin yaraları, devlet ve milletin el ele verdiği desteklerle sarılmaya devam ediyor. Devletse ise büyük yıkımlar karşısında kentsel dönüşüme giderek bu risklerden doğacak zararı önlemek adına adımlar atıyor fakat ne yazık ki çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalıyor.

HDP'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Tozkoparan Mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkarak "Tozkoparant" şekline eleştiride bulunmuştu.

Gergerlioğlu ayrıca, 14 Haziran 2022'de Meclis'te düzenlediği toplantıda, "Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm adı altında büyük zulümler yapılıyor!" sözleriyle de kentsel dönüşüm karşıtlığı yaptı.

İMAMOĞLU DA DÖNÜŞÜME ENGEL OLDU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, deprem riskine karşı kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde engellemelerde bulundu. Vatandaşa olası afetler karşısında daha güvenli bir ortam sunulmasına fırsat vermeyip kentsel dönüşüme karşı çıkan İmamoğlu projelere yönelik sürekli dava açtı.

MUHARREM İNCE 'OPERASYON' DEDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, kentsel dönüşüm karşıtlığını 'operasyon' sözleriyle gösterdi. Muharrem İnce, afet riski altında olan bölgelerin dönüştürülmesi kanununu 'İlçe belediyelerine yapılan bir operasyon olarak lanse edip bu kanun anayasa mahkemesinden geri döner.' diye niteleyerek karşı çıkmıştı.

Bu sayılan isimler ve daha niceleri depreme karşı alınacak her türlü önlem hareketine karşı çıkıp deprem sonrası önlemler alınmadı diyerek yaptıklarını gölgelemeye çalışmalarıyla zihinlere kazındı.