Söz 74. Yeni Bölüm Fragmanı yayında mı? Söz son bölüm izle! Yavuz’un hamlesi savaş sebebidir

Söz 74. Yeni Bölüm fragmanı yayında mı? Yayınlandığı günlerden beri sevilerek izlenen Söz dizisinin son bölümünde kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırıyor. Söz 73. son bölümünde Yavuz, intikamını almak için Linda’nın peşine düşer. Linda ve Konsolosun hain bir plan için ortaklaşa çalıştığını öğrenen Yavuz restoran çıkışı takibe başlar. Yavuz’u atlatmanın tek yolu olarak Konsolosluğa sığınmak olduğunu bilen Linda planını uygular. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda’yı almak için başka çaresi yoktur. Ülkeye sokulan yüklü miktarda patlayıcı Tim tarafından engellenebilecek midir? İşte 74. Yeni bölüm fragmanı ve 73. Son bölüm özeti...

Star TV’nin sevilen dizilerinden Söz’ün 74. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Söz 73. Son bölümü 11 Mart (Bu akşam) yayınlanacaktır. İlerleyen saatlerde sayfamızda yer vereceğiz

Yavuz, intikamını almak için Linda’nın peşine düşüyor. Turan ustanın başına gelenlerin ardından Yavuz olanların hesabını sormak için Linda’nın peşine düşer. Karabatak tarafından tuzağa düşürülen Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirler. Bu sırada beklemedikleri bir destekçileri olacaktır. Linda’nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlar. Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlayacaktır.

Tim ülkeye sokulan tahrip gücü yüksek yüklü miktar patlayıcı ihbarıyla harekete geçer. Ama yaşanan gelişmeler sonunda Tim bu alçakça saldırıyı önlemek için bomba yüklü araç ile tehlikeli bir yolculuğu başlar. Linda ve Konsolosun hain bir plan için ortaklaşa çalıştığını öğrenen Yavuz restoran çıkışı takibe başlar. Yavuz’u atlatmanın tek yolu olarak Konsolosluğa sığınmak olduğunu bilen Linda planını uygular. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda’yı almak için başka çaresi yoktur…

SÖZ 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan’ın etkisi altında olan Ateş karargaha bombalı saldırı yapmak için üzerinde bombalarla harekete geçiyor. Tim üzeri bomba ile dolu Karabatak’ı görünce adeta şok geçiriyor. Nazlı, hiçbir şeyden haberi olmayan Karabatak’a Tim’i hatırlatmaya çalışıyor. Silahlarını çeken TİM’in önünde duran Nazlı sevdiği adam için büyük bir savaş veriyor. Ateş ‘hepiniz öleceksiniz’ derken Albay Erdem elini pimden çekmesi için ona ‘Yapma Ateş’ diye bağırıyor. Ama Karabatak ‘buraya kadar’ diyerek bombayı harekete geçiriyor. Dragas, Karabatak hezimetinden sonra yeni bir plan yapıyor.

SÖZ DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırır. Yavuz’un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan’ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk’un da yardımıyla Dragan’ı Türkiye’ye getirmek için Yavuz’u zorlu bir süreç beklemektedir.

Nazlı’nın Ateşle karşılaşmasının hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ateş’in yaşadığına canlı tanık olan Nazlı bu durumu Erdem ve Tim’e anlatır fakat bütün aramalar yine sonuçsuz kalır. Ateş’e dair bir ipucuna sahip olduğunu düşünen Nazlı bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlıdır.

Seda’nın yakalanmasının ardından Sami ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler üzerine Tim harekete geçer ve Sami’nin izine ulaşabilmek için yoğun gayret gösterir. Sami ise güvenli bir yer olarak Samet’in evinde kendisini yurtdışına çıkaracak helikopteri beklemektedir. Tim’in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açacaktır.

Ayrıca Yavuz ve Derya buluştukları restoranda onları bekleyen sürprizden habersizdirler. Linda’nın ansızın ortaya çıkışı bir anda tüm dengeleri değiştirecektir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

Her bölümü ile izlenme rekorları kıran Tolga Sarıtaş (Kdemli Üsteğmen Yavuz Karasu), Serhat Kılıç (Çolak), Mehmet Özgür (Agah), Aybüke Pusat (Bahar Kutlu), Meriç Aral (Eylem Mercier), Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz), Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız), Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti), Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ), Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar), Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altınparmak), Doğukan Polat (Aşık), Nil Günal (Güler Korkmaz), İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz), Burcu Binici (Ceren) gibi oyuncularyer alıyor.