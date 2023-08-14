Sözde sanat adı altında rezalet! İslami değerleri hedef aldılar

Sözde sanatçılar, sanat adı altına her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. Son olarak Bilal Kısa isimli bir yönetmen ve henüz adı belli olmayan bir kadın model, Ankara Kocatepe Camii'nde dini değerlere büyük saygısızlıkta bulundu.

Camiye uygunsuz bir kıyafetle giden model hadsiz hareketlerle namaza özgü pozlar verdi. Tesbih, takke ve başörtüsü gibi dini sembolleri aksesuar olarak kullanan model verdiği pozlarla rezilliği sürdürdü.

SKANDAL İFADELERLE SERVİS EDİLDİ

Çirkin görüntüler, sosyal medya platformundan "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" şeklinde skandal ifadelerle aktarıldı.

İngilizce olarak yayımlanan paylaşımda, "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor." ifadeleri kullanıldı.

REZALETİ DEVAM ETTİRDİLER

Sözde sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.

Camide yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren Kısa, "Dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok" ifadesini kullandı. 'mapierg' kullanıcı adına sahip olan model ise "Dinde ayıp olmaz" şeklinde cevap verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise "Allah sanatı sever" yazıldığı görüldü.