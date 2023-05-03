Sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu! İşçi kıyımlarını unuttu, PKK iltisaklılara 'geri dönüş' vaat etti

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor.

PKK İLTİSAKI NEDENİYLE GÖREVLERİNDEN ALINAN KİŞİLERE 'GERİ DÖNÜŞ' VAADİ!

Van'daki skandallarla dolu mitinginde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin ayaklar altına alındığını, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları, söz veriyorum çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz." sözlerini de kullandı.

ÖNCE NAMUS SÖZÜ VERDİ: SONRA İŞÇİ KIYIMINA GÖZ YUMDU!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" demiş ve ardından sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yummuştu.

KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.

ŞEHİT SAVCI SELİM KİRAZ'I KATLEDENLERİ ÖVEN KİŞİ İBB ÇALIŞANI ÇIKMIŞTI!

CHP'li İBB'de işten çıkarılan emekçilerin yerine terör destekçisi kişiler de işe alınmıştı. Özellikle; CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan ve İBB'de insan kaynakları kadrosunda yer alan Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edilmişti.

DHKP-C destekçisi Ezgi Yıldız'ın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-C'li teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Kiraz'ın başına teröristlerin silah dayadığı fotoğrafı paylaşarak, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ifadelerini kullanan Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptanmıştı.

Savcılık, Ezgi Yıldız'ın söz konusu paylaşımda teröre özendirdiğini vurgulayarak terör propagandası yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktan yoksun bırakılmasını talep etmişti.

KENDİ PAYLAŞIMI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Hazırlanan iddianamede, Ezgi Yıldız'ın ifadesine yer verilmişti. Şüpheli Yıldız'ın savunmasında soruşturmaya konu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği aktarılmıştı. İddianamede yaptığı paylaşımların terör örgütüyle ilgili öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla yapıldığı vurgulandı.