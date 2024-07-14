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Medya

Suikast girişiminde esrarengiz perde! Trump'a ''ayağını denk al'' uyarısı

Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, güvenlik zafiyetinin olduğu ve seçimin Trump lehine sonuçlanacağı konusunda hemfikir. Saldırganın öldürülmesinin esrarengiz perdeyi daha da kararttığına dikkat çeken uzmanlar Trump'ın bugün küreselciler ve ulusalcılar arasındaki savaşın içerisinde olduğunu aktarırken ABD'deki küreselcilerin Trump'a 'Ayağını denk al, Grand (büyük) stratejinin belirlediği perspektifin dışına çıkma' uyarısı yaptığını kaydetti.

Star Gazetesi14 Temmuz 2024 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Suikast girişiminde esrarengiz perde! Trump'a ''ayağını denk al'' uyarısı
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ABD'de katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası geriye cevapsız sorular kaldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çatıdaki şüphelinin ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirilen polis görevlilerinin müdahalede bulunmaması ve suikast girişiminin gerçekleşmesinin ardından keskin nişancılar tarafından saldırganın öldürülmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Trump'a suikast girişimi! Saldırgan öldürüldü

ABD'deki silahlı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açarken 24 TV'ye konuşan uzmanlar suikast girişiminin ABD seçimi nasıl etkileyeceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP BU MAĞDURİYETİ KENDİ LEHİNE KULLANACAKTIR"

Trump korumaları tarafından güvenli bölgeye götürülürken yumruğunu kaldırarak mesaj vermesine işaret eden Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Çok hırslı bir politikacı. Uslanmaz bir tavrı var. Bu da ABD derin devleti ve küresel sermaye tarafından hoş karşılanmıyor" dedi.

Bu suikast girişimiyle sandığa gitmeyen Cumhuriyetçilerin de sandığa gitmesini sağlayacağına vurgu yapan Gökçe, "Çok önemli bir olay ama seçimi erteleyecek bir olay değil. Cumhuriyetçi seçmenin sandığa gitmesi Trump'ın kazanması anlamına gelir. Trump bu mağduriyeti kendi lehine kullanacaktır" dedi.

Güvenlik birimlerinin ayrıntılı bir tedbir almadığını kaydeden Gökçe, güvenlik zafiyetinin olduğunu belirtti.

KÜRESELCİLERDEN TRUMP'A "AYAĞINI DENK AL" UYARISI!

Kocaeli Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bir ABD klasiği ile karşı karşıyayız. Suikast girişiminde bulunan genç polis tarafından öldürüldü. Bu esrarengiz perdeyi daha da kararttı.

Demokrat Parti eğer Biden ile seçime katılmaya karar verirse Demokrat Parti seçmeni sandığa gitmeyeceğini bunun da Trump'a yarayacağını aradaki farkı daha da açacağını dile getiren Ülger, "Benim kanaatim ABD'deki küreselciler Trump'a bir uyarı yaptılar. "Ayağını denk al, Grand (büyük) stratejinin belirlediği perspektifin dışına çıkma" mesajı verildi" dedi.

TRUMP İKİ SAVAŞ ARASINDA KALDI

Trump'ın bugün küreselciler ve ulusalcılar arasındaki savaşın içerisinde olduğunu aktaran Yeditepe Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, "Trump'ın kendi siyasetine inanmışlığını görüyorum. Bugün artık Trump'tan öte bir Trump var" dedi.

Güvenlik teşkilatı içerisinde bir sızmanın olduğunu olduğuna işaret eden Kaya, "Çünkü ona "suikast gerçekleştikten sonra suikastçıyı hemen alnından vuracaksın" emri verilmiş. Şu şartlar içerisinde Biden seçimi kaybetti gibi görünüyor. Kararsızların da Trump'a doğru kayacağını düşünüyorum. Bu suikast girişimi seçimin kaderini etkiledi" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN KURGUYA İHTİYACI YOK"

Trump'ın seçimi uzak ara önde götürdüğünü ve kazanacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Böyle bir durumda Trump'ın kurguya ihtiyacı yok. Bundan sonra Trump gerek seçim meydanlarında gerekse seçim propagandalarında bu konuyu hep gündemde tutacak, hep bu konu üzerinden siyaset yapacak. Bu da ona çok şey kazandıracak" dedi.

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