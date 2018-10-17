TRT 1 yayın akışı bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde neler var?
TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde neler var? TRT 1 yayın akışı bugün hangi diziler yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul yeni sezon var mı? TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı bugün hangi programlar var? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. TRT yayın akışı Ekim ayında televizyon izleyicileri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Dizi ve gündüz kuşağı programlarını bünyesinde barındıran TRT, bazı dizilerin yeni sezonları sıklıkla takip edilmesiyle birlikte yayın akışı araştırılımaya başlandı. Konu ile ilgili 17 Ekim Çarşamba gününe ait TRT 1 yayın akışı bilgileri bu haberimizde derledik. TRT canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, diziler ve bültenler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihli yayın akışını sorgulamaya başladı. TRT 1 yayın akışı içerisinde akşam kuşağında neler yer aldığı, kurumun yayımladığı günlük program listesi ile kolayca öğrenilebilecek. TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde nelerin yer aldığı sorgulanmaya devam ediliyor. Birçok dizi ve programa ev sahipliği yapan TRT 1, gün içerisindeki akış listesini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde neler var? TRT 1 yayın akışı bugün hangi diziler yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul yeni sezon var mı? TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı bugün hangi programlar var? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. TRT yayın akışı Ekim ayında televizyon izleyicileri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Dizi ve gündüz kuşağı programlarını bünyesinde barındıran TRT, bazı dizilerin yeni sezonları sıklıkla takip edilmesiyle birlikte yayın akışı araştırılımaya başlandı. Konu ile ilgili 17 Ekim Çarşamba gününe ait TRT 1 yayın akışı bilgileri bu haberimizde derledik. TRT canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, diziler ve bültenler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihli yayın akışını sorgulamaya başladı. TRT 1 yayın akışı içerisinde akşam kuşağında neler yer aldığı, kurumun yayımladığı günlük program listesi ile kolayca öğrenilebilecek. TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde nelerin yer aldığı sorgulanmaya devam ediliyor. Birçok dizi ve programa ev sahipliği yapan TRT 1, gün içerisindeki akış listesini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
17 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
Misafirim Var
Saat: 01:35 - 02:45 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Leyla ile Mecnun
Saat: 02:45 - 04:05 (80 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.
Kalk Gidelim
Saat: 04:05 - 05:55 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 05:55 - 08:35 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
1'de Bugün
Saat: 08:35 - 08:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Böyle Bitmesin
Saat: 08:45 - 11:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Misafirim Var
Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Leyla ile Mecnun
Saat: 14:55 - 16:45 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.
Kalk Gidelim
Saat: 16:45 - 18:55 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:40 (100 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Diriliş Ertuğrul
Saat: 20:40 - 22:35 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:35 - 00:00 (85 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
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