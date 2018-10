TRT 1 yayın akışı bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde neler var?

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde neler var? TRT 1 yayın akışı bugün hangi diziler yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul yeni sezon var mı? TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı bugün hangi programlar var? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. TRT yayın akışı Ekim ayında televizyon izleyicileri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Dizi ve gündüz kuşağı programlarını bünyesinde barındıran TRT, bazı dizilerin yeni sezonları sıklıkla takip edilmesiyle birlikte yayın akışı araştırılımaya başlandı. Konu ile ilgili 17 Ekim Çarşamba gününe ait TRT 1 yayın akışı bilgileri bu haberimizde derledik. TRT canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, diziler ve bültenler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihli yayın akışını sorgulamaya başladı. TRT 1 yayın akışı içerisinde akşam kuşağında neler yer aldığı, kurumun yayımladığı günlük program listesi ile kolayca öğrenilebilecek. TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde nelerin yer aldığı sorgulanmaya devam ediliyor. Birçok dizi ve programa ev sahipliği yapan TRT 1, gün içerisindeki akış listesini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

17 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI



Misafirim Var

Saat: 01:35 - 02:45 (70 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.



Leyla ile Mecnun

Saat: 02:45 - 04:05 (80 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.



Kalk Gidelim

Saat: 04:05 - 05:55 (110 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...



Hangimiz Sevmedik

Saat: 05:55 - 08:35 (160 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...



1'de Bugün

Saat: 08:35 - 08:45 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...





Böyle Bitmesin

Saat: 08:45 - 11:00 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.



Misafirim Var

Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.



Pelin Çift ile İyi Fikir

Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.



1'de Bugün

Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...



Leyla ile Mecnun

Saat: 14:55 - 16:45 (110 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.



Kalk Gidelim

Saat: 16:45 - 18:55 (130 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...



Doğrusu Ne?

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?



Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:40 (100 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Diriliş Ertuğrul

Saat: 20:40 - 22:35 (115 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.



Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Saat: 22:35 - 00:00 (85 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.