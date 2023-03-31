TRT Afrika'nın sesi olacak

Ndjaka, TRT ile Afrika Yayın Birliği tarafından düzenlenen "1. Yayıncılık Zirvesi"nde konuştu.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında artan yakın ilişkilere işaret eden Ndjaka, "Düzenlenen zirveyle TRT, Afrika'ya kapılarını açmıştır. Biz de TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz." dedi.

Afrikalı olarak kendilerinin de söyleyecekleri olduğunu belirten Ndjaka, TRT'nin, yayınlarında Afrika'yı diğer yabancı basın kuruluşlarından farklı olarak, olduğu gibi ve doğru şekilde yansıtmasını istediklerini kaydetti.

Gregoire Ndjaka, "TRT'nin üyelerimiz arasında bulunmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada yayıncılık alanında yeni işbirliği gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Afrika Yayın Birliği olarak tüm kıtada gösterime girmesi için Türkiye'ye bir dakikalık ücretsiz reklam sağlayacaklarını dile getiren Ndjaka, bu yayınların Türkiye'nin Afrika'daki imajına katkı sağlayacağını vurguladı.

Ndjaka, "Afrikalı gazeteciler olarak Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığı ve Afrika'yı sevdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek isteriz. Çünkü bir kıtayı sevmezseniz, o kıtada olmazsınız ve ziyaret etmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'da milyonlarca kardeşi olduğunu söyleyen Gregoire Ndjaka, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka'nın açılış konuşmalarını yaptığı zirvede, TRT Afrika yayın hayatına başladı.