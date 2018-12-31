TRT yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayın TRT 1 izle
TRT yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün izleme linki araştırılıyor. Milli Piyango canlı yayın TRT 1’den izlenecek mi? Yeni yıl her sene 31 Aralık 2018’de coşku ile kutlanıyor. Vatandaşlar kutlama hazırlıklarını hızlandırdılar. Yılbaşı heyecanı Milli Piyango çekilişi ile daha da artıyor. Milli Piyango canlı yayını TRT 1’den yayınlanacak mı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu sene de TRT 1'de yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan 'mpi.gov.tr' üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek. TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek. TRT 1 yayın akışının detaylarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango TRT izleme linki araştırılıyor. TRT yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün neler var? Yeni yıl için heyecan artmaya devam ediyor. 31 Aralık Pazartesi akşamı yılbaşı kutlamaları gerçekleşecek. Televizyon programları da yayın akışlarını yılbaşı heyecanına göre düzenlediler. 31 Aralık akşamı bazı vatandaşlar dışarıda kutlamaya yaparken, bazıları dostları ve akrabaları ile beraber evde kutlamaya gerçekleştiriyorlar. Evde kutlama yapan vatandaşlar televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyorlar TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek. Peki Milli Piyango çekilişi yayınlanacak mı? Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.
TRT YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Misafirim Var
07:30 İmparatoriçe Ki
08:35 Yeşil Deniz
10:40 1'de Bugün
10:50 Ege'nin Hamsisi
13:30 Pelin Çift İle İyi Fikir
15:35 1'de Bugün
15:45 Aileler Yarışıyor
17:45 İmparatoriçe Ki
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ege'nin Hamsisi
23:00 Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel
01:10 1 Nostalji
02:55 Ege'nin Hamsisi
05:05 Aileler Yarışıyor
06:35-
TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.
MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI NEREDEN OLACAK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu sene de TRT 1'de yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 18.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 23.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 23.45'te yapılması bekleniyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.
El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.
TV’DE NELER VAR?
KANAL D
Çocuklar Duymasın dizisi yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de olacak. Çocuklar Duymasın’a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak.
Çocuklar Duymasın yılbaşı özel bölümünde, Haluk ve Meltem yılbaşı planları savaşının tam ortasına düşer. Bir tarafta Gönül ve Tuna diğer tarafta Sultan Hanım ve Rıza vardır. İki taraf da Haluk ve Meltem’i kendi partilerine davet ettirmek için binbir türlü plan yapar. Şarkılar, türküler, korolar eşliğinde eğlenceli anlar yaşanır. Tüm ekip yeni yıl için bir araya gelir.
STAR TV
Sunuculuğunu Saba Tümer'in yaptığı, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu “Star Yılbaşı Konseri”nde birbirinden yıldız isimler yer alacak.
Star'ın yılbaşı özel eğlence programında Emel Sayın, Demet Akalın, Çağatay Akman, Safiye Soyman, Mehmet Erdem, Cengiz Kurtoğlu, Rober Hatemo, Fettah Can, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, ve birbirinden ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.
SHOW TV
Çocuktan Al Haberi’nin birbirinden tatlı minikleri yılbaşı akşamı Show TV’de olacak. Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak.
FOX TV
Ünlü çiftlerin katılacağı ‘Yaparsın Aşkım', İlker Ayrık'ın sunumuyla Fox'ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.
TV8
TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alcak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.
ATV
ATV'de ‘Kim Milyoner Olmak İster' dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.
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