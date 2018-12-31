TRT yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayın TRT 1 izle

Milli Piyango TRT izleme linki araştırılıyor. TRT yayın akışı 31 Aralık 2018 bugün neler var? Yeni yıl için heyecan artmaya devam ediyor. 31 Aralık Pazartesi akşamı yılbaşı kutlamaları gerçekleşecek. Televizyon programları da yayın akışlarını yılbaşı heyecanına göre düzenlediler. 31 Aralık akşamı bazı vatandaşlar dışarıda kutlamaya yaparken, bazıları dostları ve akrabaları ile beraber evde kutlamaya gerçekleştiriyorlar. Evde kutlama yapan vatandaşlar televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyorlar TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek. Peki Milli Piyango çekilişi yayınlanacak mı? Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

TRT YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Misafirim Var

07:30 İmparatoriçe Ki

08:35 Yeşil Deniz

10:40 1'de Bugün

10:50 Ege'nin Hamsisi

13:30 Pelin Çift İle İyi Fikir

15:35 1'de Bugün

15:45 Aileler Yarışıyor

17:45 İmparatoriçe Ki

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ege'nin Hamsisi

23:00 Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel

01:10 1 Nostalji

02:55 Ege'nin Hamsisi

05:05 Aileler Yarışıyor

06:35-

TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.

MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI NEREDEN OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu sene de TRT 1'de yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 18.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 23.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 23.45'te yapılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.

El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

2019 YILI YILBAŞI PROGRAMLARI

Gülşen - Kıbrıs - 300 bin TL

Gülşen yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Megastar yılın ilk saatlerine kadar sürecek konserden 300 bin TL kazanacak.

Bülent Ersoy - Antalya - 350 bin TL

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs - 110 bin TL

Serdar Ortaç - Kıbrıs - 250 bin TL

Yıldız Tilbe - Bursa - 350 bin TL

Hadise - Türkmenistan - 460 bin TL

Posta’da yer alan habere göre 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Hadise alacak.

Linet - Kıbrıs - 250 bin TL

Kenan Doğulu - Antalya - 400 bin TL