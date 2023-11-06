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Medya

Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu' programında atılan imzalarla Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu
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Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.

Birlik, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kabar Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov ve UzA Genel Müdürü Abdisait Kuchimov tarafından atılan imzaların ardından hayata geçirildi.

  • Türk Medya Birliği
  • Haber Ajansları
  • Gelecek Vizyonu

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