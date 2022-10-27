Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Türk spor basının duayen ismi Halit Kıvanç, İstanbul'da toprağa verildi.

97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"BİZ ONUNLA ÇOK ŞEY PAYLAŞTIK"

Törene katılanlardan gazeteci Ali Kırca, "Hepimizin hayatına dokundu. X,y,z kuşağı derler, hep hangi kuşağı yakalarız diye konuşulur. O alfabenin 29 harfine ve 29 kuşağa dokunabilen biriydi. 97 yaşına kadar uzun değil doğru yaşadı. Biz onunla çok şey paylaştık" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise, "Ben programda duyduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Ölüm kaçınılmaz, herkesin başına gelecek. Ama böyle bir insanın yeri kolay kolay dolmuyor. Yeni Halit ağabeyler gençlerden gelmiyor. Buna çok üzülüyorum. Bu mirası sahiplenecek kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKININ KALBİNDE ULU ÇINARDI"

Erol Evgin de, "Halit ağabeyimiz sanat, spor ve Türk halkının kalbinde bir ulu çınardı. 'Seni ilk ben sundum' derdi bana. Çok başka bir yeri vardı. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. 'Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti" dedi.

Müjdat Gezen de, "Buradan ablamın cenazesine yetişeceğim, dün gece onu da kaybettik. Ben Halit ağabeyin eline doğdum. Benim adım 'Halit'tir. Onu görüp diğer cenazeye gideceğim" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HİZMETLER VERDİ"

Sanatçı Orhan Gencebay ise, "Her yere yetişebilen bir insanımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi çok büyük hizmetler verdi. Bir zamanlar çok görüşürdük, çok fazla anımız var" ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen de, "10 senedir göremiyordum ama ilk Dormen Tiyatrosu'nu yazan kişi o oldu. Ona çok minnettarım. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da, "O benim için çok değerli birisiydi. Son yıllarda Bodrum'da aynı yerde yaşıyorduk. Sık sık bir araya geliyorduk. Çok büyük bir değerdi. Biliyorsunuz 1925 doğumlu. O aslında cumhuriyetimizin ilk nesli" dedi.