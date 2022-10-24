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Medya

Türk lirasını klozete atmıştı... Gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Türk lirasını klozete atmıştı... Gözaltına alındı
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Kısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

Mika Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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