Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

SİYASİLERDEN HALİT KIVANÇ İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Kıvanç için birçok siyasi, taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, HALİT KIVANÇ İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN HALİT KIVANÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN HALİT KIVANÇ İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizde radyo ve televizyonculuğun efsane isimlerinden Halit Kıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı diliyorum Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da üzüntüsünü dile getirdiği mesajında şunları söyledi:

"Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Kıvanç'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yanık mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin duayen ismi Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisini nezaketi ve güler yüzü ile hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.