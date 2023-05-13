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Medya

Türkiye yarın sandık başına gidiyor... Siyasilerin oy kullanacağı iller belli oldu

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde siyasilerin oy kullanacağı iller belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde adayların oy kullanacağı iller...

13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
Türkiye yarın sandık başına gidiyor... Siyasilerin oy kullanacağı iller belli oldu
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yarın yapılacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

- Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

- Muharrem İnce

Yarıştan çekilen Muharrem İnce de Ankara'da oyunu kullanacak.

- Sinan Oğan

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

- Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.

İşte diğer siyasiler...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak...

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