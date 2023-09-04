TürkMedya'dan yeni hamle, sektöre yeni bir mecra daha kazandırıyor

Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 24 TV, aile ve eğlence teması ile 360 ve tv4, uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen kanallardan olan Lig Radyo'yu barındıran TürkMedya'da, Ağustos ayında Murat Çiçek'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alması üzerine yenilikler hız kesmeden devam ediyor. TürkMedya bünyesinde Tercüman'ın tekrar yayın hayatına başlayacağının duyurulmasının ardından yeni bir hamle daha geldi. Milli bir güç unsuru olarak savunma sanayiinin ele alınmasını önemseyen, "savunma" ile "medya" arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten TürkMedya'nın "TürkMedya Savunma" isimli yeni dergisi yayın hayatına başlıyor.

TÜRKMEDYA SAVUNMA DERGİSİ EKİM AYINDA RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

TürkMedya Savunma Dergisi; uluslararası ilişkiler, teknoloji, havacılık, uzay ve savunma sanayii alanında ülkemizin ortaya koyduğu başarıları ve gelecekte sektörü etkileyecek gelişmeleri doğru ve şeffaf bir şekilde aktararak sektörde güçlü bir hafıza oluşturmayı planlayan dergide alanında uzman isimler de köşe yazılarıyla yer bulacak. İlk sayısı Ekim ayında çıkması planlanan "TürkMedya Savunma Dergisi" web sitesi ve sosyal medya hesaplarından sağlayacağı güncel haber akışıyla da dijital dünyada da güçlü bir yer bulacak.