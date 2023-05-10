Umutları Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlık! HDP'li Sakık itiraf etti: Cezaevindekilerin gözü bizim üzerimizde

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak edilirken, HDP kanadından işbirliği planlarına işaret eden açıklamalar geliyor. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada terörden tutuklu HDP'lilere özgürlük vadetti.

"BUNLARIN MUHASEBESİNİ YAPMAYACAKLAR MI?"

Sakık skandal sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, Sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde partisinin Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunan HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALMIŞTI...

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA

Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir."

Sakık şunları söyledi:

"GELDİĞİMİZ GÜN İLK İŞİMİZ..."

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.