Daha önce katıldığı 'Yemekteyiz' adlı yarışmada birinci olan ve çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu hayatını kaybetti.

"Rahşan'ın Mutfağı" adlı Instagram hesabında 432 bin takipçisi bulunan ve sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Rahşan Suluhan evlat acısıyla yıkıldı.

KALEDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de yaşayan Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düştü. 23 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

mersinhaber.com'un haberine göre, acı olay, 3 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Namrun Kalesi'nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri ve emniyet olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede genç şahsın olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ACI HABERİ GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Acı haberi sosyal medyadan gözyaşları içinde paylaşan fenomen, "Her şeyimi sizinle paylaştım. Yeşil zeytinim bana veda etti. Dualarınızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Suluhan'ın paylaşımına çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi.