Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Başbakan olduğu dönemde Kanal 7 ekranlarında gazeteci Ahmet Hakan'la yaptığı söyleşi sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi.

Videoda Ahmet Hakan, "Sayın Başbakan, halkın yine çok gündeminde olan bir konu var. Onu da siz gündeme getiriyorsunuz. Dikkat çekici bir şey bu. Diyorsunuz ki miting meydanlarında; "SSK'lılar herhangi bir eczaneden ilaç alabilecekler. Bu uygulamaya imza atacağız. Özel hastanelerde de tedavi olabilecekler." Şimdi bu bence çok önemli bir şey. Yani gerçekten eğer gerçekleşebilirse bu, devrim gibi bir şey. Ve halkın da en önemli sorunlarından biri. Yani biz öyle hep politika, yüksek politika falan konuşuyoruz. İşte soyut şeylerden bahsediyoruz. Hayır bundan lazım. SSK'lılar herhangi bir eczaneden ilaç alabilecek. Ama bana hiç uygulanabilir gibi gelmiyor. Yani bunu nasıl yapacaksınız?" sorusuna şöyle cevap veriyor:

Ahmet Bey bakın bize diyorlardı ki; Mesela şimdi basit bir olay olarak söyleyeyim. Şimdi ilaçta zam. Hep zam yaptılar. Ona dikkat edin. Bak biz şimdi yüzde on sekiz olan KDV'yi yüzde sekize indirdik. İlaçta. Daha önce bir kısmını da indirmiştik. Şimdi tamamında. Şimdi onu yüzde sekize indirdik. Çok önemli bir olay. Hayati bir olay. Şimdi ilaçta da talimatı verdik. Dedik süratle bu işi halledeceksiniz. Ayakta tedavi gören hasta gider. Gidecek serbest eczaneden aynen emekli sandığı mensubu gibi ilacını alabilecek.

Erdoğan, Hakan'ın "Peki direnç var mı?" sorusuna ise, "Var. Bize maliyeti şöyle filan falan gibi laflar. Nereden geliyor bu? Maliyet, eczaneden gidip ilaç almaktan gelmiyor. Maliyet nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi o kuyrukta bekleyen benim vatandaşım var ya. Artık o kuyrukta beklemekten gına geliyor. "Allah sizin cezanızı versin" diyor. Kuyruktan çıkıyor. Gidiyor parasıyla ilacını alıyor. Vatandaşıma benim bu zulmü yapmaya kimsenin hakkı yok." cevabını veriyor.

"UNUTMAK REHAVETİ, REHAVET İSE YENİ TİP ZULÜMLERE AVDETİ GETİRİR"

İlgili videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Albayrak, "Unutmak rehaveti, rehavet ise yeni tip zulümlere avdeti getirir." diye yazdı.