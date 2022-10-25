Yabancı gazeteciler doğada hayatta kalma eğitimini Türkiye'de alıyor

Kılıç, Anadolu Ajansı Haber Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda 27 Ekim'de düzenlenecek Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu'na katılmak üzere 12 ülkeden gelen 15 gazeteci ile çeşitli katılımcılara, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğada hayatta kalma üzerine bilgiler aktardı.

Bir gün süren eğitim kapsamında yaralanma veya vücutta meydana gelecek herhangi bir kanamaya karşı doğada hangi bitkilerin ve otların kullanılabileceği, aç kalınması durumunda zehirli olmayan mantar türlerinin yiyecek olarak tüketilebileceğini anlatan Kılıç, ayrıca çubuklarla ateş yakmayı uygulamalı olarak gösterdi.

Kılıç, AA muhabirine, "Nereye gidiyorsanız o coğrafyayla o mevsimle ilgili bilgi almanız lazım. Üzerinizdeki donanımların nasıl olması gerektiğini, gittiğiniz coğrafyayla aldığınız bilgileri birleştirerek, hayatınızı kolaylaştıracak bir takım basit unsurlara dair bildiklerimi insanlarla burada paylaşmaya çalışıyorum." dedi.

Kılıç, eğitim sırasında parmağını kesiğini belirterek, "Onun nasıl iyileşebileceğini, kanın nasıl durdurulabileceğini de etraftaki bitkilerden, köylülerden öğrendiğim birtakım bilgileri de buraya aktararak kesiğin içine (yaprak) sokarak ve insanlara burada gösterip anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- İNSANIN DOĞADAN KOPMASIYLA MERHAMET DUYGUSU AZALIYOR

Eğitim süresinin uzun olması durumunda katılımcıların verilen bilgileri daha fazla pratik yaparak kalıcı hale getirebileceğini kaydeden Kılıç, insanın doğadan kopmasıyla içindeki merhamet duygusunun azaldığını, doğa ile bağının koptuğunu vurguladı.

Kılıç, eğitimin amaçlarından birinin de de insanın tabiatla bağlarını güçlendirmek olduğunun altını çizerek, "Aslında bu bağ koptuğu için hep mücadeleler ve savaşlar var. Halbuki insanın tabiatla bağı olsa biraz daha merhamet duygusu gelişir. İçindeki böyle hoşnutluk duyguları gelişir, kalpten ve diğer duyulardan temaslar artar." dedi.

Savaşların doğaya zarar verdiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Tabiattaki yıkımları hiç mi görmüyoruz? Şimdi gidelim Ukrayna'yı gezelim mesela. Ne kadar çok hayvan öldü orada? Ne kadar çok hayvan göç etti? Ne kadar çoğu yandı? Bunları da tabii düşünmek lazım. İnsan sadece insanın toprağını değil diğer canlılara ait olan şeyi de bozuyor. Bunu bozmadan yapmanın yolu olmalı aslında. Bizim ve sizlerin görevi de bunu insanlara aktarmak olmalı. Siz de doğru iş yapıyorsunuz."

Gazetecilik mesleğinin zorluklarının bulunduğunu ve gazetecilerin yaşadıkları coğrafyada temas ettikleri her canlıdan, insandan bilgileri toplayarak insanlara aktardığına dikkati çeken Kılıç, "Bu da güzel ve özel bir şey. Bu mesleğin de artılarından bir tanesi. Bu zor bir meslek ama zor şeylerle insanlar güzel şeyler öğrenirler." ifadelerini kullandı.

Eğitime Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal da katıldı.