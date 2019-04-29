Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 43. Son bölümde Halit ve Yıldız boşanacak mı?

Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halit ve Yıldız boşanacak mı? Yasak Elma’nın 44. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yasak Elma’nın yeni bölümünde olaylar kızışıyor. Yasak Elma’nın son bölümünde Herkes hastaneye giderken, hastanedeki Yıldız’a ise büyük tepki yağar. Yıldız’ı gören Ender “Bu ne cüret ya! Bu ne terbiyesizlik! Nasıl gelebiliyorsunuz siz buraya, ha? Bu ne rahatlık ya! Ne gevşeklik bu!” diyerek tüm sinirini gösterir. Bir şey diyemeyen Yıldız bir darbe de Halit’ten yer. Halit de Yıldız’a sert çıkarak “Senin yüzünden oğlum ölüyordu. Sen bunu biliyor musun?” der. Ender bu noktada çok şaşırır ve içten içe mutlu olur. Yalnız kalan Yıldız “Hepsi kenetlenmiş ağlıyorlar, birbirlerini teselli ediyorlar. Ben orada uzakta onlara bakıyorum. Halit yüzüme bile bakmadı.” diyerek içini döküyor. Yıldız’a son darbe ise Halit’in Ender’de kalacağı haberi ile geliyor. İşte Yasak Elma 44. Yeni bölüm fragmanı ve Yasak Elma 43. Son bölüm özeti sizlerle…

YASAK ELMA 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 42. BÖLÜM ÖZETİ

Erim’in vurulması herkesi çok etkilerken, herkes teker teker Yıldız’a sırtını döner.

Ender olanlardan dolayı Yıldız ve annesini suçlar. Halit ilk kez evliliğini sorgulayacak bir duruma gelir.

Halit’in kafasının karışık olması Ender’i de bir karar aşamasına götürecektir.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

ŞEVVAL SAM

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veren Şevval Sam, 1.65 metre boyunda 57 kilo ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul’s Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam’ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)

EDA ECE

20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

Eda Ece'nin Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Yıldız / 2018

Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017

İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015

Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014

Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013

Aşkın Mucizeleri / 2004

Mihriban / 2002

Eda Ece'nin Oynadığı Filmler

Deliha 2 / 2018

Yol Arkadaşım / Aysun / 2017

Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017

Mahrumlar / Ela / 2016

Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016

Görümce / Deniz / 2016

Deli Dumrul / 2016

Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015

Kızım İçin / Tuba / 2013

Mahpeyker Kösem Sultan / 2010

SEVDA ERGİNCİ

4 yaşında iken anne babası boşanmıştır. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Sevda Erginci, 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır.

2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet'inin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2013 - 2014 - Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 - Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)