Yemekteyiz birincisi kim 16 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak son bölüm izle TV8’de! Yemekteyiz gün birincisi merak ediliyor. 16 Kasım 2018 Yemekteyiz birincisi kim? Bu hafta TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışma programında neler oldu? Yemek konusunda birbirinden iddialı 5 yarışmacının performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de 16 Kasım final sonuçları bugün belli oluyor. ve bir kişi final sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLACAK? 16 KASIM 2018

Yemekteyiz'de yine birbirinden iddialı rakipler yemeklerini yarıştırıyor. En fazla puanı alarak birinci olan isim 10 Bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz yeni bölümü ile bu akşam 15.15'te TV8'de.

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorundadır.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI

ARZU ÖZTÜRK

Birinci gün yarışmacısı. 27 yaşında bekar. Aslen Sivaslı olan yarışmacı ailesiyle birlikte yaşıyor. Bir dönem kısa süreliğine de olsa fabrikada aşçılık yapmış. Bunun dışında hayatı boyunca hiç çalışmamış.

CÜNEYT ATMACA

İkinci gün yarışmacısı. 36 yaşında pazarlama yöneticisi. Aslen Bayburtlu olan yarışmacı 9 yıllık evli ve iki kızı var. En sevmediği huyu dedikodu düşkünlüğü.

KÜBRA ÇİLEKAR

Üçüncü gün yarışmacısı. 23 yaşında Yozgatlı. İki yıllık evli olan yarışmacının 2 aylık oğlu var. Bebeği dünyaya gelen kadar emlak sektöründe çalışmış.

NAMIK SEZER

Dördüncü gün yarışan Namık Sezer 45 yaşında mimar. Aslen Samsunlu olan yarışmacı yalnız yaşıyor.

MENEKŞE UYSAL

Final günü yarışan Menekşe Uysal 46 yaşında. Selanik göçmeni olan yarışması 27 yıllık evli ve iki oğlu var. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalışmış.

YEMEKTEYİZ’DE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLAMASI

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. TV8 ekranında yayınlanan Yemekteyiz'de Pazartesi günü Şaziye Hanım'ın konuğu olan yarışmacılar Şaziye Hanım'a 17 puan verdi. Salı günü Serkan Bey'e konuk olan yarışmacılar aynı puanı Serkan Çiftçi için verdi. Çarşamba akşamı Hulki Bey'e konuk olan yarışmacılar 18 puan verdiler. Merve Hanım, Perşembe akşamı yemeklerini yarışmacılara tattırdı ve 15 puan aldı. Son akşam ise Hatice Hanım'a konuk olan yarışmacılar yemekleri tattıktan sonra kendisine 15 puan aldı. Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlarla haftanın birincisi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi toplam 25 puanla Şaziye Hanım oldu. Onur Büyüktopçu'dan 8 puan alan Şaziye Hanım 25 puanla haftanın birincisi oldu.

YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.