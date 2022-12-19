İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'ın Haber Müdürü Fatih Ergin, hafızlık icazet törenlerine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafızları hedef alan Ergin, hafız çocukların bir şey üretemeyeceğini ileri sürdü. Ergin, "Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır" şeklinde ifadelere yer verdi.

"O ÇOCUK BİR ŞEY ÜRETİP GEÇİNEMEZ"

Ergin'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında "hafızlık" asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez. Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın.

Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak.