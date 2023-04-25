Yeşil Sol Parti için dikkat çeken açıklama: Aday listelerinde dağdan teröristler var

24 TV'de yayınlanan "24 Seçim Özel" programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP'nin alternatif partisi Yeşil Sol Parti hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan "24 Seçim Özel" programında Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan'ın sorularını cevapladı.

"YEŞİL SOL PARTİSİ'NİN ADAY LİSTELERİNDE DE DAĞDAN TERÖRİST VAR"

HDP'nin alternatif partisi Yeşil Sol Parti hakkında konuşan Bakan Soylu, "Yeşil Sol Parti, Kandil'in talimatıyla kurulmuştur. Yeşil Sol Partisi'nin aday listelerinde de dağdan terörist var. Ortaya çıkar yakında." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti'nin Kandil'in talimatıyla 2 yıl önce kurulduğunu belirten Bakan Soylu, "Yeşil Sol Parti, sicili temizlemek için kurulmuş bir parti. İki yıl önce bu kararı vermişlerdir. Bu karar da Kandil kararıdır." dedi.