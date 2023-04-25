İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4341
  • EURO
    21,3188
  • ALTIN
    1246.94
  • BIST100
    4891.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Yeşil Sol Parti için dikkat çeken açıklama: Aday listelerinde dağdan teröristler var
Medya

Yeşil Sol Parti için dikkat çeken açıklama: Aday listelerinde dağdan teröristler var

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin alternatif partisi Yeşil Sol Parti hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. 24 TV'de yayınlanan '24 Seçim Özel' programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yeşil Sol Parti, Kandil'in talimatıyla kurulmuştur. Yeşil Sol Partisi'nin aday listelerinde de dağdan terörist var. Ortaya çıkar yakında.' dedi.

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 23:18 - Güncelleme:
Yeşil Sol Parti için dikkat çeken açıklama: Aday listelerinde dağdan teröristler var
ABONE OL

24 TV'de yayınlanan "24 Seçim Özel" programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP'nin alternatif partisi Yeşil Sol Parti hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan "24 Seçim Özel" programında Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan'ın sorularını cevapladı.

"YEŞİL SOL PARTİSİ'NİN ADAY LİSTELERİNDE DE DAĞDAN TERÖRİST VAR"

HDP'nin alternatif partisi Yeşil Sol Parti hakkında konuşan Bakan Soylu, "Yeşil Sol Parti, Kandil'in talimatıyla kurulmuştur. Yeşil Sol Partisi'nin aday listelerinde de dağdan terörist var. Ortaya çıkar yakında." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti'nin Kandil'in talimatıyla 2 yıl önce kurulduğunu belirten Bakan Soylu, "Yeşil Sol Parti, sicili temizlemek için kurulmuş bir parti. İki yıl önce bu kararı vermişlerdir. Bu karar da Kandil kararıdır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.