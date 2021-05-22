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Medya

YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi.

DHA22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:55
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Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı. Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi. YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi. Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

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