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Medya

YTB'li gençler Star Gazetesi'ne anlattı: TEKNOFEST'e geldim çok mutluyum

TEKNOFEST Ankara'ya katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına(YTB) üye gençler yaşadığın heyecanı Star Gazetesi'ne anlattı. 'Keşke daha önce gelseymişiz' diyen gençler, 'İlk defa geldim. Ve geldiğim için de çok mutluluğum. Acayip bir ruh var burada. Türk Yıldızlarının uçtuğu anlar tüyler ürperticiydi. TEKNOFEST'e geldim çok mutluyum.' dedi.

Star Gazetesi4 Eylül 2023 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
YTB'li gençler Star Gazetesi'ne anlattı: TEKNOFEST'e geldim çok mutluyum
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Efsane festival TEKNOFEST Ankara'ya katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına(YTB) üye gençler duygularını Star Gazetesi ekibine anlattı.

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu. Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

"TEKNOFEST'E GELDİM ÇOK MUTLUYUM"

Star Gazetesi ekibi, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Avusturya'dan TEKNOFEST Ankara'ya gelen YTB'li gençlere mikrofon uzattı. Duygularını anlatan gençler, ilk kez katıldıklarını söyleyrek yaşadıkların heyecanı aktardı.

Star Gazetesi ekibinden Gülsüm Senanur Demir'in "TEKNOFEST'te geldin gördün bu atmosfer sana neler hissettiriyor? sorusunu cevaplayan gençler, "Keşke daha önce gelseymişim. İlk defa geldim. Ve geldiğim için de çok mutluluğum. Acayip bir ruh var burada. Türk Yıldızlarının uçtuğu anlar tüyler ürperticiydi. TEKNOFEST'e geldim çok mutluyum. Farklı farklı şeyler var herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. " dedi.

Bu yılki son TEKNOFEST ise 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de yapılacak.

Star Gazetesi

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