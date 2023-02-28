Yunanistan'a içerden ''Türkiye'' tepkisi! ''Halklar arasındaki dostluk molası sona erdi''

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde büyük yıkıma yol açan "asrın felaketi" olarak tanımlanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler dünyada büyük yankı uyandırdı.

Depremden sadece birkaç saat sonra Türkiye, dördüncü seviye alarm ilan ederek uluslararası yardım çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Türkiye'deki deprem için en yüksek seviye olan üçüncü seviye acil durum ilan etti.

Bu çağrılara cevap veren çok sayıda ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarında sayısız insanı enkaz altından kurtaran ekiplerin yanında, depremden zarar görmüş vatandaşlarımıza yönelik başta barınma, sağlık ve gıda olmak üzere çeşitli alanlarda yardımlar gönderildi.



Yunan ekibi gözyaşlarına boğulmuştu! Athanasopoulos: O görüntü beynime kazındı Yunanistan, arama kurtarma çalışmalarına destek olan ilk ülkeler arasında yer aldı. Depremlerin ardından Atina'dan gelen destek mesajları Yunanistan ile Türkiye arasında sıcak çatışma aşamasına gelen ilişkileri yumuşattı.

Ancak bazı Yunan siyasetçilerden iki ülke arasında oluşan dostluk havasına uymayan açıklamaların gelmesi Yunanistan'dan da bile tepkiyle karşılandı.

Yunan basınında yer alan analiz yazısında Türkiye ve Suriyeli mültecilere karşı nefret dilini tekrar devreye sokan Yunan siyasetçilere yönelik eleştiriler yer aldı.

"Halklar arasındaki dostluk molası sona erdi" başlıklı yazıda Atina Hükümetinin Ukraynalı ile Suriyeli mültecileri arasında çifte standart yaptığı belirtildi. Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Komşu Türkiye ve Suriye'deki deprem kurbanlarına yönelik kısa bir insanlık ve dayanışma molasının ardından Yeni Demokrasi (ND) hükümeti ve Yunan kapitalizmi, Yunanistan kalesinin mülteci karşıtı politikalarına daha şiddetli bir şekilde geri döndü. Türkiye'nin deprem bölgelerinde 13,5 milyon insanın yaşadığını ve aralarında 2 milyon Suriyeli mültecinin, yani Suriyeli mültecilerin %50'sinin Türkiye topraklarında yaşadığını bilseler? Dünya Sağlık Örgütü'nün depremin Türkiye ve Suriye'de birlikte 1.4 milyonu çocuk olmak üzere 23 milyon insanın hayatını çarpıcı biçimde değiştirdiğini tahmin ettiğini bilseler? Bunlar... İçişleri Bakanı T. Theodorikakos'un ağzından hükümet için önemsiz ayrıntılar.

Star Gazetesi

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