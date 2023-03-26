Yunanlılar bile farkında: Muhalefet kazanırsa Türk savunma sanayisi durur

Yunanistan'da Bluesky TV spikeri İoannis Theodoratos,14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.



Muhalefeti destekleyen tavır içerisine giren Theodoratos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine devam edeceğini belirterek, "Özellikle Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu programlar artarak devam edecektir" dedi.

Seçimi 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumuna ilişkin ise Theodoratos, Türk savunma sanayinin duracağını belirtti.

Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde, Türkiye'nin filolarını yükseltmeyeceğini söyleyen Theodoratos, "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır. Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir." ifadelerini kullandı.