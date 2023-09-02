İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Yusuf Alabarda TEKNOFEST'te 'TürkMedya Savunma' Dergisi'ni anlattı: Okuyucuları heyecanlandıracağız
Medya

Yusuf Alabarda TEKNOFEST'te 'TürkMedya Savunma' Dergisi'ni anlattı: Okuyucuları heyecanlandıracağız

“TürkMedya Savunma” Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, TEKNOFEST Ankara'daki etkinlik alanında bulunan Star Gazetesine “TürkMedya Savunma” Dergisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TürkMedya'nın gücüne dikkat çeken Alabarda, “Bu buluşmanın diğer oluşumlardan farkı TürkMedya'nın bu alanda haklı itibarı ve bu alanda bize sağlayacağı güçtür. TürkMedya'nın gücüyle çıkaracağımız bu savunma, güvenlik ve strateji dergisinde, ayın başının gelmesini bekleyecek kadar okuyucuları heyecanlandıracağız.” dedi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Yusuf Alabarda TEKNOFEST'te 'TürkMedya Savunma' Dergisi'ni anlattı: Okuyucuları heyecanlandıracağız
ABONE OL

TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başlayacak olan "TürkMedya Savunma" Dergisi'ne atanan Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, TEKNOFEST Ankara'da bulunan Star Gazetesi ekibine dergi hakkında önemli ifadeler kullandı.

"OKUYUCULARI HEYECANLANDIRACAĞIZ"

TürkMedya çatısı altına yayına başlayacak olan "TürkMedya Savunma" Dergisi hakkında konuşan Alabarda, "Türkiye'de savunma sanayi alanında bir medya grubunun özellikle de TürkMedya gibi Türkiye'deki medya grupları içesinde son derece önemli bir yeri olan bir medya grubunun çatısı altında savunma, güvenlik, strateji ve savunma sanayi gibi konuları detaylı bir şekilde takipçileriyle buluşturacak bir mecrada hep birlikte buluşacağız." dedi.

"TürkMedya Savunma" Dergisi'nin diğerlerinden farklı olduğuna dikkati çeken Alabarda, "Bu buluşmanın diğer oluşumlardan farkı TürkMedya'nın bu alanda haklı itibarı ve bu alanda bize sağlayacağı güçtür. TürkMedya'nın gücüyle çıkaracağımız bu savunma, güvenlik ve strateji dergisinde, ayın başının gelmesini bekleyecek kadar okuyucuları heyecanlandıracağız. Sosyal medya platformlarında yer alacağız. Web sayfamızda yer alacağız ve önümüzdeki dönemlerde en önemlisi 24 TV ekranlarda konuyu program olarak da haftalık olarak da bizi izleyenlere aktaracağız. " ifadelerini kullandı.

  • TürkMedya Savunma
  • dikkat çeken açıklamalar
  • TürkMedya Savunma Dergisi
  • Yusuf Alabarda

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.