TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başlayacak olan "TürkMedya Savunma" Dergisi'ne atanan Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, TEKNOFEST Ankara'da bulunan Star Gazetesi ekibine dergi hakkında önemli ifadeler kullandı.

"OKUYUCULARI HEYECANLANDIRACAĞIZ"

TürkMedya çatısı altına yayına başlayacak olan "TürkMedya Savunma" Dergisi hakkında konuşan Alabarda, "Türkiye'de savunma sanayi alanında bir medya grubunun özellikle de TürkMedya gibi Türkiye'deki medya grupları içesinde son derece önemli bir yeri olan bir medya grubunun çatısı altında savunma, güvenlik, strateji ve savunma sanayi gibi konuları detaylı bir şekilde takipçileriyle buluşturacak bir mecrada hep birlikte buluşacağız." dedi.

"TürkMedya Savunma" Dergisi'nin diğerlerinden farklı olduğuna dikkati çeken Alabarda, "Bu buluşmanın diğer oluşumlardan farkı TürkMedya'nın bu alanda haklı itibarı ve bu alanda bize sağlayacağı güçtür. TürkMedya'nın gücüyle çıkaracağımız bu savunma, güvenlik ve strateji dergisinde, ayın başının gelmesini bekleyecek kadar okuyucuları heyecanlandıracağız. Sosyal medya platformlarında yer alacağız. Web sayfamızda yer alacağız ve önümüzdeki dönemlerde en önemlisi 24 TV ekranlarda konuyu program olarak da haftalık olarak da bizi izleyenlere aktaracağız. " ifadelerini kullandı.