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Medya

Zafer Partisi'nde Ümit Özdağ depremi! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar

Terör örgütü PKK'dan destek alan 7'li koalisyona katılan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı. Son olarak Karaman'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öte yandan Malatya'nın Yeşilyurt ilçe teşkilatı da istifa ettiğini duyurmuştu.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Zafer Partisi'nde Ümit Özdağ depremi! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
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Karaman'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyetle birlikte partimize katılmıştır. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk paylaşımında, Yıldırım ve beraberindekilere AK Parti İl Binasında rozet takılırken çekilen fotoğraflara da yer verdi.

MALATYA'DA ZAFER PARTİSİ'NDE TOPLU İSTİFA

Öte yandan Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil ile Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladıktan sonra duruma tepki gösterip topluca istifa ettiğini duyurmuştu.

İlçe Başkanı Çekmegil, , "Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamızın sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat parti başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP desteğini 6'lımasa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel Başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sinan Oğan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle İlçe Teşkilatı olarak istifa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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