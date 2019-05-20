Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 8. Son bölüm Ceren hayatının en acı dersini alacak!

Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 8. Son bölümde Ceren yüzünden herkes patlamaya hazır bir bomba gibidir. Ceren, Şeniz’in kusursuz ve eksiksiz planı sayesinde hayatının en ve hiçbir zaman unutamayacağını dersini alır. Şeniz’in, Seher ve ailesi için bambaşka planları vardır. Cemre ise sonunda bu duruma isyan eder. Civan, Ceren’in hal ve tavırları yüzünden çok sinirlidir. Seher, Agah’ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Agah Karaçay, Ceren’i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir. İşte Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı ve Zalim İstanbul 8. Son bölümü sizlerle…

ZALİM İSTANBUL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ceren, Şeniz'in desteği ile hayallerine dalarken yaşadıkları, gerçeği en acı şekilde yüzüne vurur. Cemre ve enk travmatik itirafın ağırlığını yaşarken, Agah ve Seher'in baskını ile neye uğradıklarını şaşırırlar.

Agah ve Seher yüzleşmekten korktukları karşılaşmanın ortasına düşerler. Cemre içine düştüğü çıkmaz nedeni ile Cenk'i suçlarken. Cenk durumun ciddiyetinin farkında değildir.

Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren'e hayatının şokunu yaşatacaktır. Öte yandan Cemre, Nedim'in gerileyişinin peşini bırakmaya niyetli değildir, bunun için attığı adımlarla en tehlikeli düşmanını açıkça karşısına alacaktır.

Tüm bunların yanında Agah'ı huzursuz eden bir mektup Karaçay Köşkü için diken üstünde günleri işaret eder.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agâh Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

FİKRET KUŞKAN

Mehmet Fikret Kuşkan Türk Oyuncu, Fotoğrafçı.

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı.

1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.

Fikret Kuşkan bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönlerek ilk filmi Zülfü Livaneli'nin "Sis" filminde oynadı.

Ardından “Gençler” (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; “Gizli Yüz” (1990), “İki Başlı Dev” (1990), “Issızlığın Ortası” (1991), “Dönersen Islık Çal” (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak‘ın yönettiği “Babam ve Oğlum” (2005) ve “Mustafa Hakkında Herşey” (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, “Şaşıfelek Çıkmazı“, “Emanet“, “Esir Şehrin İnsanları“, “Artık Çok Geç” ve “Issızlığın Ortası” adlı televizyon dizilerinde de rol aldı.

Bugune kadar pek çok dizi ve film projesinde yer alan Fikret Kuşkan aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır.

Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yapmıştır.

Ödülleri:

1991 - 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,"En İyi Erkek Oyuncu", (Gizli Yüz)

2002 - 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" (9)

2006 - 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (Babam ve Oğlum)

MİNE TUGAY

Mine Tugay (d. 28 Temmuz 1978, Konya), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

'Beko Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu Bank', 'Bosch Çamaşır Makinası', 'Ecobella Home', ‘Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası' oyuncunun yer aldığı reklam filmleri arasındadır.2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı.

2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin 3.sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır.

Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır.Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir.

Özel hayatı

İtalyan aktör Gianfranco Russo ile birliktedir.

DENİZ UĞUR

Deniz Uğur, 17 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak doğmuştur.

Baba tarafından, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün sınıf arkadaşı olan dedesiYümnü Uğur'un eşi,Abdülhamit II'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman HalisEce'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmet Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında Abdülhamit II'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi ünlü aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur. Esasen Kafkasya'nın beyaz ırk mensubu en eski ve büyük ailelerinden birine dayanmakta olan kökeni baskındır.

1932 Dünya Güzeli Keriman Halis de 'büyük halası'dır. 2,5 yaşında ikenİstanbul'a taşındılar. Çocukluğu Pendik'te geçti. İlkokulu bitirir bitirmez konservatuvarda bale eğitimine başladı. 18 yaşına geldiği zaman da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanıp Tiyatro eğitimi almaya başladı. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldu.

Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. Mezun olduğu sene Tiyatro İstanbul'un "Çetin Ceviz" oyununda Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştı.

1997 yılında 9. Ankara Film Festivalinde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Vatan gazetesinde Pazar eki Pazar Vatan'da köşe yazarlığı yaptı.

2001 yılında "Benimle Evlenir Misin" adlı dizinin senaryosunu hem yazdı hem eşi İsmail Hakkı Sunat ile başrolde oynadı. Dizide diğer oyuncular Fikret Hakan,Fatma Belgen, Binnur Kaya, Mesut Akusta, Kamil Güler gibi oyuncular oynamıştır.

2006 yılında "Hayatım Sana Feda" adlı dizide Tamer Karadağlı ile beraber oynadı.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Vahide Gördüm, Hazal Kaya,Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2013 yılında, seneler önce Sinan Çetin'in sunduğu reality show olan "Film Gibi" isimli programı sundu.

Deniz Uğur, 2013 yılında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye girmiştir. Yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Gülşah Taşdelen karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder canlandırmıştır.

2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ ile beraber başrolde oynadı.

1992 yılında 19 yaşında iken gazeteci Şirzat Bilallar ile evlendi. 22 yaşında 1995yılında boşandı.

Deniz Uğur, 1996 yılından itibaren tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat ile evli idi eşi 14 Temmuz 2004 tarihinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü. Engin Deniz Sunat (d.1998) adında bir oğlu vardır.

2007 yılında oyuncu Tamer Karadağlı ile birlikte oldu.

2007 – 2009 yılları arası Reha Muhtar ile 3 yıl birlikte yaşayan Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz (d.6 Mayıs 2009) isminde ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir.

Deniz Uğur, 21 Kasım 2013 tarihinde Yönetmen Orçun Benli ile nişanlandı. 28 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Orçun Benli yönetmenliğindeki 'Gulyabani' adlı korku filminde oynadı.

2014 yılında başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikalinde oynadı.2015 yılında Oktay Kaynarca ile başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda oynadı.

Deniz Uğur, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.