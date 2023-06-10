İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Zeydan Karalar'dan tepki çeken hareket! Kürsüye çağırıp tokat attı
Medya

Zeydan Karalar'dan tepki çeken hareket! Kürsüye çağırıp tokat attı

Sık sık skandal olaylarla gündeme gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan tepki çeken bir hareket daha geldi. Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokat attı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Zeydan Karalar'dan tepki çeken hareket! Kürsüye çağırıp tokat attı
ABONE OL

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen belediye işçilerinin işten çıkarılması için verdiği talimat ile gündeme gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, tepki toplayan bir harekette daha bulundu.

ZEYDAN KARALAR'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ YAPMIŞTI

Skandal olaylarıyla gündem gelen Karalar, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması adına metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yapmıştı.

Ayrıca Karalar'ın deprem sırasında hasar gören Hatay'daki özel bir yurt binasını, binanın yanında bulunan oto galerinin sahibi olan arkadaşının talebi üzerine iş makineleriyle yıktırdığı ortaya çıkmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.