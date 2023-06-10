Zeydan Karalar'dan tepki çeken hareket! Kürsüye çağırıp tokat attı

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen belediye işçilerinin işten çıkarılması için verdiği talimat ile gündeme gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, tepki toplayan bir harekette daha bulundu.

ZEYDAN KARALAR'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ YAPMIŞTI

Skandal olaylarıyla gündem gelen Karalar, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması adına metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yapmıştı.



Ayrıca Karalar'ın deprem sırasında hasar gören Hatay'daki özel bir yurt binasını, binanın yanında bulunan oto galerinin sahibi olan arkadaşının talebi üzerine iş makineleriyle yıktırdığı ortaya çıkmıştı.

