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Medya

Zucker'den istifa mesajı: Yıl sonunda ayrılacağım

ABD'de medya sektörünün en önemli isimlerinden CNN Worldwide'ın Başkanı Jeff Zucker, yıl sonunda istifa edeceğini duyurdu.

star.com.tr04 Şubat 2021 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:15
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Bugün, The New York Times'ta yer alan habere göre, 2013 yılından beri CNN'in başkanlık koltuğunda oturan Jeff Zucker, bu yılın sonunda süresi dolan sözleşmesini uzatmayacak.

Zucker'in TV şirketinin personeline, "Kendimi başka hiçbir yerde hayal edemiyorum. Bu nedenle, kalıyorum ve yıl sonunda sona eren mevcut sözleşmemi tamamlamaya niyetliyim." dediği belirtildi.

Daha önce NBCUniversal'in başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Zucker, Columbia Business School'da yönetici olarak görev yaptı. Kasım 2012'de Jim Walton'ın görev süresinin dolmasının ardından, Ocak 2013'te CNN Worldwide'ın başkanı olarak seçildi. Zucker'in başkanlığı CNN, CNN International, HLN ve CNN Digital'in sorumluğunu kapsıyor.

star.com.tr

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