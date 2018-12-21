Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı 21 Aralık FOX Zuhal Topal’la Sofrada izle haftanın birincisi kim oldu

Zuhal Topal’la Sofrada haftanın finalinde bugün kim kazandı? 21 Aralık Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada bu hafta neler yaşandı? Hangi yarışmacı ödülün sahibi oldu? Zuhal Topal’la Sofrada 17-21 Aralık 2018 yarışmacıları kimlerdi? soruların yanıtları google aramalarında araştırılan konular arasında. Fox TV'de ekrana gelen Zuhal Topalla Sofrada yarışmasında haftanın final gününde yarışma tarihinin rekoru kırılınca duygu dolu anlar yaşandı. Zuhal Toplal'la Sofrada'da 17. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli gelinler, en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunarak hafta başından beri 10 bin liralık ödül için ter döktüler. 21 Aralık 2018 Cuma günü ekrana gelen bölümde de kaynanaların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından büyük ödülün sahibi belli oldu. Zuhal Topal’la Sofrada haftanın finali son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Fox TV'de ekrana gelen Zuhal Topalla Sofrada yarışmasında haftanın finalinde kazanan isim belli oldu. Konu ile ilgili ayrıntılar az sonra haberimizdeki yerini alacaktır.







17-21 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Zuhal Topal’la Sofrada 17 Aralık 1. Gün yarışmacıları Kübra Gülay Turan kimdir?



27 yaşında olan Kübra Hanım, Trabzonlu ve 1.5 yıllık evli... Babadan lokantacı olan Kübra Hanım oldukça hırslı ve iddialı... Öte yandan dediğim dedik bir kaynana olan Gülay Hanım 52 yaşında 3 çocuk annesi Trabzonlu bir hanım, oğluna da bir hayli düşkün...







Zuhal Topal’la Sofrada 18 Aralık 2. Gün yarışmacıları Fatma Meryem Akkaya kimdir?



31 yaşında olan Fatma Hanım 10 yıllık evli, hızlı ve inatçı bir kadın... Doğal yaşam sever bir kaynana olan Meryem Hanım ise bir hayli iddialı...



Zuhal Topal’la Sofrada 19 Aralık 3. Gün yarışmacıları Züleyha Nazende Eyüpoğlu kimdir?



31 yaşında Züleyha Hanım aslında Hataylı... 4 yıllık evli olan Züleyha Hanım tam bir Trabzon gelini... Nazende Hanım ise oldukça havalı ve yarışma konusunda da bir hayli iddialı...



Zuhal Topal’la Sofrada 20 Aralık 4. Gün yarışmacıları İlnur ve Emine Eroğlu kimdir?



33 yaşında olan İlknur Hanım 7 yıllık evli... Oldukça hırslı ve kırılgan olan İlknur Hanım yarışma konusunda iddialı... Gelininin tam tersi oldukça dediğim dedik olan Emine Hanım ise birinci olacaklarını düşünüyor.



Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık 5. Gün yarışmacıları Özlem ve Müdehar Kayan​ kimdir?



20 yaşında genç bir kadın olan Özlem Hanım henüz 1 yıllık evli... Çıtı pıtı genç bir kadın olan Özlem Hanım yemekleri konusunda iddialı... Kaynana Müdehar Hanım ise oldukça havalı ve hırslı bir kaynana...

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yeni hafta 17 Aralık Pazartesi günü başladı. Kübra hanım ve kayınvalidesi Gülay hanım yarıştı. Kübra hanım toplamda 19 puan elde etti. 27 yaşında olan Kübra Hanım, Trabzonlu ve 1.5 yıllık evli… Babadan lokantacı olan Kübra Hanım oldukça hırslıydı ama bazı eksiklikleri olunca kayınvalideler hemen puan kırdı. Kayınvalide Gülay Hanım 52 yaşında 3 çocuk annesi… Gülay hanım Trabzonlu ve oğluna da bir hayli düşkün…



18 ARALIK SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI



Programın 18 Aralık Salı günü ekrana gelecek olan 82. bölümünde ise gelin Fatma hanım ile kayınvalidesi Meryem hanım yarışacak. 10 yıllık evli olan Fatma hanım, 31 yaşında. Mutfakta hem çok hızlı hem de inatçı olan Fatma hanım, oldukça da iddialı. Kayınvalidesi Meryem hanım ise doğal yaşama çok düşkün birisi olarak biliniyor.



19 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI



Gelin Züleyha hanım ve kayınvalidesi Nazende Eyüpoğlu’nu tanıyalım… Zuhal Topal’la Sofrada programının 19 Aralık Çarşamba günü, yani 3. gün yarışmacıları 31 yaşındaki Züleyha hanım ve iddialı olan kayınvalidesi Nazende hanım olacak. 31 yaşındaki Züleyha hanım, Hataylı… 4 yıllık evli olan gelin hanım Trabzon’a alışmış… Hem havalı hem de iddialı kayınvalide Nazende hanım ise gelinine güveniyor.



20 ARALIK PERŞEMBE YARIŞMACILARI



İlknur ve Emine Eroğlu ikilisini daha yakından tanıyalım… Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 20 Aralık Perşembe günü ekrana gelecek 4. gününde 33 yaşındaki gelin İlknur Hanım ile kayınvalidesi Emine hanım yarışacak. Gelin hanım 7 yıllık evli… Hırslı olduğunu ifade eden İlknur hanım, iddiasını ortaya koyuyor. Kayınvalidesi Emine hanım ise dedim dedik bir karaktere sahip. İlknur hanımdan daha da güçlü şekilde birinci olacaklarını belirtiyor.



21 ARALIK CUMA YARIŞMACILARI



Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık 85. bölüm yarışmacıları Özlem ve Hüdehar Kayan​ kimdir? Özlem hanım oldukça genç bir gelin. Henüz 20 yaşındaki gelin hanım sadece 1 yıllık evli. Yemekleri konusunda iddialı olan Özlem hanım, kayınvalidesinden de destek görüyor. Hüdehar Kayan ise hırslı bir kayınvalide olarak dikkat çekiyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAZANDI? 14 ARALIK 2018



Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi belli oldu! Tuğçe toplanda 23 puan alarak haftanın birincisi oldu.



Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın final günü yapıldı



FOX TV ekranlarının fenomen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın final günü geldi çattı. Birbirinden maharetli gelinler, hafta başından beri en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunarak 10 bin liralık ödül için ter döktüler. 14 Aralık Cuma oylamasında da büyük ödülün sahibi belli oldu. Tuğçe toplanda 23 puan alarak haftanın birincisi oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı Nasıl?

Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

KARİYERİ

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.