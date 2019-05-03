Zuhal Topal’la sofrada kim kazandı? 3 Mayıs Zuhal Topal’la Sofrada Haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın kazananı merak konusu oldu. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da her gün belirlenen bir yarışmacı diğer kayınvalideleri evinde ağırlıyor. Hünerlerini sergileyen gelinlere puanları ise kayınvalideler veriyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da 4. günü yaışmacısı Münevver oldu. Genelde olumlu puan alan Münevver’e eleştiri ise pilav üzerinden geldi. Eleştirilere yanıt vermekten çekinmeyen Münevver günü 28 puan ile tamamladı. Peki, Zuhal Topal’la sofrada kim kazandı? 3 Mayıs Zuhal Topal’la Sofrada Haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal’la sofrada kim kazandı? 3 Mayıs Zuhal Topal’la Sofrada Haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada’da 3 Mayıs haftanın birincisi merak edilen konuların başında yer alıyor. Zuhal Topal’ın eğlenceli sunumu ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da gelinler hünerlerini sergiliyor. Kayınvalidelerin verdiği puana göre haftanın sonunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada’nın son bölümünde Münevver hünerlerini sergiledi. Sık sık eleştiri alan Münevver, bazı eleştirilerin sadece hırstan dolayı yapıldığını ifade etti. Zuhal Topal’la Sofrada’da Münevver günü 28 puanla tamamladı.
2 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU
FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.
2 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (MÜNEVVER’İN PUANLARI)
Aynur 4 puan
Dursune 4 puan
Havva 5 puan
Fatma 6 puan
Zuhal Topal 9 puan
TOPLAM 28 puan
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA MÜNEVVER’İN MENÜSÜ (2 MAYIS 2019)
Tutmaç Çorbası
Hingel
Fırında Patlıcan Musakka
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı
Havuç Salatası
Kadayıflı Kek Tatlısı
ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 29 NİSAN-3 MAYIS 2019
Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında yer alan Hatice gelin 5 senedir evli. 29 yaşındaki Hatice gelin, aslen Zonguldaklı. Kayınvalidesi Dursune Hanım ise 38 yıllık evli ve dört çocuk sahibi. Gelini Hatice ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına katılan Dursune Hanım, büyük ödülün sahibi olabilmek için gelinini desteğinden mahrum bırakmıyor.
Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım
11 yıllık evli olan Duygu gelinin bir oğlu var. Kayınvalidesi Aynur Hanım ise 3 çocuk sahibi ve 56 yaşında.
Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım
13 yıldır evli olan Serap gelin 31 yaşında. Kayınvalidesi Havva Hanım ise 41 yıldır evli ve 3 çocuk sahibi.
Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım
12 yıldır evli olan Münevver gelin, 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Emine Hanım ise, büyük ödülü kazanmak isteyen kayınvalidelerden birisi.
Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım
13 yıldır evli olan Nurgül gelin, iki çocuk annesi. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise, 34 yıldır evli.
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