İSKİ-TİSKİ ve Trabzon Belediyesi memur alımı sonuçları açıklandı mı 2018 İSKİ TİSKİ Memur alımı başvuru sonuçları sorgula

İSKİ-TİSKİ ve Trabzon Belediyesi memur alımı sonuçları açıklandı mı 2018 Memur alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı burada! Binlerce memur olmak isteyen aday İSKİ 461 memur alımı sonuçlarına kilitlendi. Heyecanla beklenen memur sonuçları hakkında yeni bilgi geldi. İSKİ, TİSKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi 682 memur, itfaiye eri, zabıt memuru alımı başvuru sonuçları açıklanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yayımladığı bir ilan ile 461 memur alımı yapacağını ilan etmişti. Kurum tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvuru süreci 10 Aralık tarihinde ona sona ermişti. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre ilana başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları 17 Aralık tarihji itribariyle açıklanacak. İSKİ ilanında yer alan kadrolar ise şöyleydi, Mühendis, Şehir Plancısı, Kütüpahaneci, Mimar, İstatikçi, Kimyager, Peyzaj Mimarı, Grafiker, Restoratör, Psikolog, Biyolog, Hemşire, Tercüman, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker ve Teknisyen. Bu ilanın yanında TİSKİ 51 personel alımı yapacağını duyurmuştu. TİSKİ tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar ise 2 Kimyager, 14 Mühendis, 20 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 7 Teknisyen, 2 Memur ve 5 Tekniker. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bir ilan yayımlamış ve 170 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurmuştu. İşte İSKİ-TİSKİ ve Trabzon Belediyesi memur alımı sonuçları hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

İSKİ, TİSKİ, TRABZON BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yayımladığı bir ilan ile 461 memur alımı yapacağını ilan etmişti. Kurum tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvuru süreci 10 Aralık tarihinde ona sona ermişti. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre ilana başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları 17 Aralık tarihi itribariyle açıklanacak. İSKİ ilanında yer alan kadrolar ise şöyleydi, Mühendis, Şehir Plancısı, Kütüpahaneci, Mimar, İstatikçi, Kimyager, Peyzaj Mimarı, Grafiker, Restoratör, Psikolog, Biyolog, Hemşire, Tercüman, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker ve Teknisyen.

Bu ilanın yanında TİSKİ 51 personel alımı yapacağını duyurmuştu. TİSKİ tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar ise 2 Kimyager, 14 Mühendis, 20 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 7 Teknisyen, 2 Memur ve 5 Tekniker. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bir ilan yayımlamış ve 170 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurmuştu.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan toplam 682 personel alım ilanına başvurular 17 Aralık tarihinde açıklanacak. Söz konusu belediyeler tarafından yayımlanan duyuruları adaylar aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden öğrenebilecekler. İSKİ personel alımı başvuru sonuçları; basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden, TİSKİ Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları kurumun web sayfasından ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi 170 Memur alımı başvuru sonuçları ise trabzon.bel.tr adresinden öğrenilecek.

İSKİ PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018–10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecektir. Başvuru formu gerçeğe uygun olarak doldurulacak olup başvuru bilgileri yanlış ya da eksik olan adaylar kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

İSKİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

TİSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

• Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

• Bütün kadrolar için görev yeri Trabzon genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Aşağıda sayılan başvuru belgelerini 06/12/2018 - 12/12/2018 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru belgeleri;

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlüğümüzden veya Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edilecektir)

2) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

3) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

5) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7) Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

9) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

10) İstenilen sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)