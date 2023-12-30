İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Necip Fazıl Ödülleri

#CANLI Nuh Albayrak, ''Türkiye Yüzyılı''na işaret etti: Üstad'ın müjdelediği dönem bu dönem

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Üstad'ın mirasına sahip çıktığı Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında… Zeynep Türkoğlu ile “Necip Fazıl Ödülleri 2023 Kırmızı Halı Röportajları” başladı. Zeynep Türkoğlu'nun 'Nedir 'Doğdu Batmayan Güneş'?' sorusunu cevaplayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ''Bizim bahsettiğimiz bu temalar Üstad'ın külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, o dönemde çekilenleri yansıtan şeyler.' dedi. Öte yandan Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, 'Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Hayat nasıl akıyorsa, sevinçlerimiz; sokakta ve cadde de nasılsa törende de öyle olabilir. Kültür, aktarılmazsa bir gereksizliğe dönüşür.' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi30 Aralık 2023 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk basınının öncü gazetesi Star'ın Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek ödül törenin bu yılki teması 'Doğdu Batmayan Güneş' olarak belirlendi. Gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu "Necip Fazıl Ödülleri 2023 Kırmızı Halı Röportajları"na katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve ödül sahipleri duygu ve düşünlerini aktardı.

NUH ALBAYRAK: BAHSETTİĞİMİZ TEMALAR ÜSTAD'IN KÜLLİYATINDAN, YAKINMALARINDAN

Zeynep Türkoğlu'nun "Nedir 'Doğdu Batmayan Güneş'?" sorusunu cevaplayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bizim bahsettiğimiz bu temalar Üstad'ın külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, o dönemde çekilenleri yansıtan şeyler. Öyle bir üç kelime ki; "Doğdu Batmayan Güneş", "Geçmiş yüzyıl nasıldı? Neden önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak?" Bu soruların tamamını ifade eden bir tema. Neden biz bugün bu Türkiye'ye "Yeni Türkiye" diyoruz? Üstadın müjdelediği dönem bu dönem." dedi.

SELAHATTİN YUSUF: KÜLTÜR, AKTARILMAZSA BİR GEREKSİZLİĞE DÖNÜŞÜR

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, "Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Herkese çok teşekkür ederiz. Hayat nasıl akıyorsa, sevinçlerimiz; sokakta ve cadde de nasılsa törende de öyle olabilir. Kültür, aktarılmazsa bir gereksizliğe dönüşür. Biz, kültür oluşturuyoruz ama kuşaklar arası bağlantı kesilirse, çok büyük bir hafızasızlığa dönüşür." ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı yazılar hakkında konuşan Selahattin Yusuf "Kendi içime sinecek biçimde yazmayı çok önemsedim. Hatta birinci mücadelem bu konuda ve bu alanda oldu. Ben hiçbir zaman yazdıklarımı, daha fazla insana yetebilsin diye sulandırmadım. Bu, benim temel mücadele alanım oldu. Yazı hayatım boyunca da bununla çok çatıştım." şeklinde konuşmasını bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.