CANLI Star Gazetesinin düzenlediği “2022 Necip Fazıl Ödülleri” sahiplerini buluyor

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Star Gazetesi tarafından 9. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buluyor.

"Yük kimin omuzunda?" sloganıyla düzenlenen programında açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" hakkında düşüncelerini aktardı.

Programın açılışın konuşan Albayrak, "Kim var diye sorulduğu zaman; ben varım diyen bu sorunun cevabını veriyor. " ifadelerini kullandı.

Programın teması olan "Yük kimin omuzunda?" sorusuna cevap veren Albayrak, "Üzerinde çok konuşulacak bir konu aslında. Kısa olarak orada çok güzel cevap veriliyor o soruya. ayak izleri var 'yük kimin omuzunda?' sorusu soruluyor, orada ayak izleri var, ayak izleri sizi kabine götürüyor. Bu sorunun cevabını bulmak için kabine giriyorsunuz. Kabine girdiğinizde kabinin çeperlerinde bakıyorsunuz kendinizi görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki 'yük benim omuzumdaymış' diyorsunuz. Kim var diye etrafa baktığınızda anlıyorsunuz." dedi.

Üstadın bugünlere ilaç olacak söylemlerini anlayan, dinleyen gençlerin, sağlam yere basan gençler olduğunu gördüğünü dile getiren Albayrak, "Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Tam o zaman hengâmeli bir dönem."" dedi.