Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Milli iradenin sesi Star Gazetesi Üstad'ın mirasına sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ödüller 21 Aralık cuma akşamı sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödül töreni Necip Fazıl Ödülleri’nin bu yıl beşincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Star Gazetesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19:00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek ödül gecesine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

Tarih:21 Aralık 2018 Cuma

Saat:19:00

Yer:Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2018 ÖDÜL SAHİPLERİ

ŞİİR ÖDÜLÜ: ARİF AY

1970'lerden günümüze şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan, öte yandan mazlumların ve mağdurların öfkeli sesi olan Arif Ay Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görülmüştür.

HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ: AYKUT ERTUĞRUL

Yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul, Necip Fazıl Hikaye-Roman ödülüne layık görülmüştür.

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK

Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve Babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze, arih çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: YASEMİN KARAHÜSEYİN

Yayınlanan üç romanında da yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, hayal ve gerçek çatışmasını, insanın özünü arama çabalarını, ayrılan ve kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Karahüseyin Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: FATİH BAHA AYDIN

Dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle bir kültür romanı olan Bihaber'de ironinin gücünü ustalıkla kullanması, olayları, insanları didaktik olmaktan uzak sahici bir dünyaya yerleştirmesiyle Fatih Baha Aydın, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: PROF. DR. MUHAMMED HARB

Mısır'ın yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Muhammed Harb, Türkiye'de İstanbul Üniversitesinde Tarih doktorasını yaptı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın çeşitli üniversitelerinde ve Mısır'da Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev aldı.

Muhammed Harb, Osmanlı tarihi, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmed Akif gibi edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülüne layık görülmüştür.



SAYGI ÖDÜLÜ: PROF. DR. NEVZAT ATLIĞ

Nevzat Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda öncü rol üstlenmiştir. Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Nevzat Atlığ, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2018 ÖDÜL SAHİPLERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü

Arif Ay

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü

Aykut Ertuğrul

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü

Yasemin Karahüseyin

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü

Fatih Baha Aydın

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü

Prof. Dr. Muhammed Harb

Necip Fazıl Saygı Ödülü

Prof. Dr. Nevzat Atlığ

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2018 JÜRİ HEYETİ

Beşir Ayvazoğlu

Fatih Andı

Osman Konuk

Turan Karataş

Necip Tosun