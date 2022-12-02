Star Gazetesi GYY Albayrak: Koca yerküresi, ''yük''e talip olanların omuzlarında dönüyor

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın açıklamalarından konu başlıkları;

- Zulmün her çeşidinin kol gezdiği bu dünyada, mağdur olan, sadece insanlar mı? Ayasofya Camii'nin, asırlık yalnızlığı, kimin vicdanını sızlatmadı ki? Üstad'ın, "Ayasofya açılacak." müjdesinde, aslında, "Kim açacak" sorusu da vardı.

- Afrika'dan Asya'ya koca yerküresi, "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" düsturunca, "yük"e talip olanların omuzlarında dönüyor!

- Güçlü irade, asırlık vesayet kayalarını yerinden oynatan bir kaldıraç olmuş ve Ayasofya açılmıştır.