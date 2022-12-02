İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6334
  • EURO
    19,558
  • ALTIN
    1072.72
  • BIST100
    4962.97
Necip Fazıl Ödülleri

Star Gazetesi GYY Albayrak: Koca yerküresi, ''yük''e talip olanların omuzlarında dönüyor

“2022 Necip Fazıl Ödülleri” töreninde açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'Zulmün her çeşidinin kol gezdiği bu dünyada, mağdur olan, sadece insanlar mı? Ayasofya Camii'nin, asırlık yalnızlığı, kimin vicdanını sızlatmadı ki? Üstad'ın, “Ayasofya açılacak.” müjdesinde, aslında, “Kim açacak” sorusu da vardı. Afrika'dan Asya'ya koca yerküresi, 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturunca, 'yük'e talip olanların omuzlarında dönüyor!' dedi.

2 Aralık 2022 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Star Gazetesi GYY Albayrak: Koca yerküresi, ''yük''e talip olanların omuzlarında dönüyor
ABONE OL

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın açıklamalarından konu başlıkları;

- Zulmün her çeşidinin kol gezdiği bu dünyada, mağdur olan, sadece insanlar mı? Ayasofya Camii'nin, asırlık yalnızlığı, kimin vicdanını sızlatmadı ki? Üstad'ın, "Ayasofya açılacak." müjdesinde, aslında, "Kim açacak" sorusu da vardı.

- Afrika'dan Asya'ya koca yerküresi, "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" düsturunca, "yük"e talip olanların omuzlarında dönüyor!

- Güçlü irade, asırlık vesayet kayalarını yerinden oynatan bir kaldıraç olmuş ve Ayasofya açılmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.