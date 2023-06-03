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Necip Fazıl Ödülleri

Üstad Necip Fazıl mezarı başında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında mezarı başında anıldı.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Üstad Necip Fazıl mezarı başında anıldı
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Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra 2. Sultanu'ş-Şuara unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında kabri başında dualarla yad edildi.

Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra 2. Sultanu'ş-Şuara (Şairlerin Sultan) olan Necip Fazıl Kısakürek için sevenleri tarafından Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi. Kaşgari Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kısakürek'in vefatının 40. yılında cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav ve helva dağıtıldı. Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma etkinliğine ise Necip Fazıl Kısakürek'in sevenleri katıldı.

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