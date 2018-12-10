100 bin liraya Crossover

Ekim ve Kasım aylarını Türkiye’de rekor pazar payı ile kapatan Japon otomotiv devi NISSAN, Kasım ayında başlayan ve yılsonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini, QASHQAI ve NAVARA modellerinde sıfır faiz kampanyasıyla ve tüm modellerde geçerli avantajlı fiyat seçenekleriyle destekliyor. QASHQAI ve NAVARA modellerinde faiz oranını “%0” olarak belirleyen NISSAN, Qashqai’de 40 bin, Navara’da ise 50.000 TL'ye varan fiyat avantajı ve 70 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı da sunuyor.

Daha Az ÖTV, Daha Fazla Heyecan %0 Faiz Fırsatıyla

Kampanya kapsamında segmentinin yaratıcısı ve 2007-2017 yılları arasında Türkiye’nin en çok satan SUV modeli NISSAN QASHQAI 134.940 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Skypack donanım paketine sahip QASHQAI’ler Aralık ayı boyunca 40 bin TL’ye %0 faiz avantajıyla 12 ay vadeli finansman desteği ile araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

NISSAN’ın bir diğer modeli, dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ise ÖTV indirimiyle birlikte yıl sonuna kadar 188 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

SUV ailesine NISSAN JUKE’la adım atmak isteyenlere 87 Bin 540TL’den başlayan fiyatlar

NISSAN SUV ailesinin genç ve dinamik üyesi JUKE 87.540TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, sınırlı sayıda otomatik vitesli ve sunrooflu 1.6 Skypack NISSAN JUKE, hurda teşvikiyle 100 bin TL’lik fiyatıyla SUV sınıfına adım atmak isteyenleri bekliyor.

NISSAN'ın vazgeçilmez şehir otomobili otomatik vitesli MICRA’lar da, hurda teşvikli 76.320 TL’den başlayan fiyatlarla NISSAN Yetkili Satıcıları’nda olacak.

NAVARA yeni yıla girerken heyecana davet ediyor

NISSAN Intelligent Mobility teknolojileriyle SUV Konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA, Aralık ayı boyunca KDV indirimiyle 107.950TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 bin TL’ye varan fiyat avantajı ve 70 bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı ile alıcılarını bekliyor.