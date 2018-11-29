2018 F1 şampiyonu Lewis Hamilton

Mercedes-AMG Petronas Motorsport Ekibi, Hamilton'un damalı bayrağı almasıyla, Marina Bay Circuit'in etrafını çevreleyen spot ışıklarının altında Silver Arrow aracının lastiklerini yakarak ve ortalığı toza dumana katarak kutlamalara başladı.

Beş Dünya Şampiyonluğu bulunan, Monster Energy sporcusu Hamilton, ışıklardan bayrağa kadar 55 tur boyunca neredeyse sıfır hatayla yarışarak Grand Prix'ye yakışır bir final izlememizi sağladı. Kariyerindeki 73. galibiyeti kutlamak için podyumun en üst basamağına çıkan Lewis, yarış tulumunun üst kısmını çıkararak sloganı olarak nitelendirebileceğimiz "Still I Rise" (Maya Angelou'nun şiiri) dövmesini sergiledi.

Lewis Hamilton: "Bunu hep yapmak istemiştim. Bu, yükselmeye devam edeceğimi belirten ve adeta bu yılı özetleyen "Still I Rise" dövmemi göstermek için harika bir andı. "Still I Rise" şiirini bilmeyen kişilerin bu şiiri okumasını kesinlikle tavsiye ediyorum.

"Zorluklarla ve engellerle boğuşanlar için birebir olan bu şiiri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Burada da bunu yaptım. Harika bir yıl geçirdim. Sağlığım, ekibim, fabrikada ve yolda durmaksızın çalışan herkes ve daha birçok şey için müteşekkirim. Ayrıca bu yarışa gelmek için fedakarlık yapan, bizleri evlerinden destekleyen, pozitif enerjileriyle ve dualarıyla yanımızda olan tüm hayranlarıma kocaman bir teşekkür etmek istiyorum".

Lewis, Ferrari'den Sebastian Vettel ile arasındaki farkı açtığı iki yarıştan sonra Meksika Grand Prix'sinde beşinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaz arasından beri mükemmel performansını hiç bozmayan Lewis, bu performansı gelecek sezona da taşıyacağına söz verdi.

Lewis, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyordum ve bence bunu başardım. Ekibim de harika bir iş çıkardı. Gelecek yıla da bu yılı sonlandırdığım performansımla başlamayı planlıyorum. Yoğun bir hafta sonu oldu ve bundan oldukça memnunum. Bütün yıl boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım ve bu şekilde devam edeceğim. Direksiyon başında olduğum her dakika bana zevk veriyor".

Lewis, aldığı erken pitstop'a rağmen rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başarırken ekip arkadaşı Valtteri Bottas, yarışı 5. sırada tamamladı.