2018’in son aylarına girmişken yakında yollara çıkacak olan otomobilleri derledik

Ekim:

Cupra Ateca: Güçlü modellerin markası Cupra, en güçlü Ateca modelini bu ay satışa sunacak.

Honda HR-V Facelift: Honda’nın küçük Crossover’ı olan HR-V yeni yüzüyle karşımıza bu ay çıkacak. Ülkemizde ise beklenen satış rakamlarına ulaşamayan otomobilin satılıp satılmayacağı bir muamma.

Land Rover Discovery SVX: Land Rover’ın arazi canavarı olan Discovery, 520 beygirlik V8 motoruyla tekerlerini her türlü zeminde döndürmeye devam edecek.

Maserati Ghibli Ribelle: Maserati’nin 200 adet üreteceği Ghibli modeli, özel boyası ve kırmızı detayları ile ön plana çıkıyor.

Kasım:

Audi Q3: Audi’nin eskiden en küçük SUV’u olan Q3, kardeşi Q2’nin gelmesinin ardından biraz daha büyümesi bekleniyor. Audi’nin yeni tasarım yüzüne sahip olması beklenen otomobilin, daha fazla donanıma sahip olacağını da tahmin ediyoruz.

BMW 8 Serisi: Bir efsane geri dönüyor. BMW’nin yeni amiral gemisi olan 8 Serisi, çok yakında yollarda olacak.

Kia Sportage Hibrit: Kia’nın C Crossover temsilcisi olan Sportage, 48 V hafif hibrit sistemi ile karşımıza çıkacak. Diğer hafif hibrit sistemlerin aksine dizel olacak otomobili merakla bekliyoruz.

McLaren Senna: Ülkemizde görmesek bile herkesin hayalini süsleyen bir otomobil olan Senna, 750 bin sterlinlik fiyatı ile dudak uçuklatıyor. Bu fiyata rağmen satın almak isteyen var ise kötü bir haberimiz var hepsi satıldı.

Skoda Fabia Facelift: Skoda’nın supermini otomobili yeni görünümüne kavuştu. Daha modern teknolojiler ve güvenlik sistemleri olan otomobilin dizel seçeneği ise artık yok. Skoda’nın supermini otomobili yeni görünümüne kavuştu. Daha modern teknolojiler ve güvenlik sistemleri olan otomobilin dizel seçeneği ise artık yok.

Aralık:

Audi A1: Audi’nin en küçük otomobili olan A1, yeni yüzü ile daha fazla satış başarısı hedefliyor.

Audi RS5 Sportback: Ülkemizde bir çok kişinin hayalini süsleyen Audi A5’in çok güçlü versiyonu olan RS5, 444 beygirlik motoru ile Aralık ayında satışa çıkacak.

Audi SQ8: Audi’nin sportif SUV’u olan 8 Serisi, güçlü hibrit versiyonu ile yollara çıkacak. Audi’nin sportif SUV’u olan 8 Serisi, güçlü hibrit versiyonu ile yollara çıkacak.

Audi TT Facelift: Audi’nin ikonik spor otomobili Audi’nin yeni yüzüne ve teknolojilerine kavuşacak.

BMW i3: BMW’nin ilk tam elektrikli otomobili olan i3, uzun menzilli versiyonuna elveda diyor. İçerdiği motor nedeniyle tercih edilmeyen otomobil artık daha büyük bataryalara sahip.

BMW X5: BMW’nin ülkemizde çok sevilen SUV’u X5, sonunda yepyeni yüzü ile karşımıza çıkıyor. 600 beygirlik motora kadar bir çok seçenek sunacak olan otomobil, BMW’nin geleneklerini hala sürdürüyor.

Citroen C5 Aircross: Citroen’in Nissan Qashqai’yi hedef aldığı Crossover’ı olan C5 Aircross, hidrokinetik süspansiyonu ile farklı olmayı başaracak gibi görünüyor.

Ford Ranger Raptor: Ülkemizde satılmasını çok beklemediğimiz Ford Ranger Raptor, daha spor bir pick-up isteyenlerin tercihi olacak.

Honda CR-V Hibrit: Gelecek hafta ülkemizde satışa sunulacak olan CR-V, dizel motora elveda demesinin ardından hibrit versiyonu ile karşımıza çıkacak.

Mercedes GLE: Mercedes’in yeni marka yüzüne adapte olan SUV’u GLE, tamamen yenilenen hali ile bu yılın son ayında yollarda olacak. Ülkemizde ise birkaç ay gecikme ile satışa çıkmasını bekliyoruz. Mercedes’in yeni marka yüzüne adapte olan SUV’u GLE, tamamen yenilenen hali ile bu yılın son ayında yollarda olacak. Ülkemizde ise birkaç ay gecikme ile satışa çıkmasını bekliyoruz.

Seat Tarraco: Seat’ın yeni 7 koltuklu SUV’u Terraco, bu yılın sonunda yollarda olacak. Ülkemizde ise 2019’un başında satışa sunulmasını bekliyoruz.

Volkswagen Passat Facelift: Volkswagen’in ülkemizde en çok sevilen modeli olan Passat, yeni yüzüyle karşımızda olacak. Motor seçeneklerinde de değişikliğe uğramasını beklediğimiz modelin Volkswagen’in yeni tasarım diline nasıl adapte olacağını merak ediyoruz.