2019 BMW 3 Serisi Touring ilk M3 Estate modeli ile gelebilir
BMW’nin geçtiğimiz ay tanıttığı ve gelecek yıl Cenevre Motor Show’da Estate versiyonunu tanıtacağı 3 Serisi Estate ilk defa M3 logosu ile de yollara çıkabilir.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Kod adı G21 olan ve Audi A4 Avant’ın rakibi olan 3 Serisi Estate, Avrupa’da iyi satış raklamlarına ulaşabiliyor. Profilinde BMW 5 Serisi Estate ile benzer olan otomobilin tasarımı bir önceki nesle benzer olacak. Yeni trend olan ayakla açılabilen bagaj kapağı ve yukarı kalkan pantizotu ile öne çıkan otomobilin bagaj hacmi de normalden oldukça büyük olacak.
Bir önceki neslinde 495 litrelik bagaj hacmine sahip olan otomobilin bagaj hacminde de büyüme bekleniyor. Rakiplerinde 500 litreden fazla olan hacim 3 Serisi’nde de 500 litreyi aşacaktır diye düşünüyor. Arka koltuklar için de baş ve bacak mesafesinde artış beklenen otomobilin iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği olacak. 2019 yılının ortasından itibaren yollara çıkması beklenen otomobilin devamı ise 3 Serisi GT ile olacak. GT lansmanından hemen önce ortaya çıkacak olan 4 serisi coupe ise BMW’nin bir diğer yeniliği olacak.
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