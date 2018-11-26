2019 Mercedes CLA yollara çıkmaya hazırlanıyor

Mercedes’in A Serisi Sedan’ı göstermesi ile birlikte CLA’nın üretimi sonlanıyor söylentileri başlamıştı. Bu söylentiler CLA’nın kamuflajlı hallerini gördükten sonra yok olmuş ve Mercedes’in CLA’yı üretmeye devam edeceğini açıklaması ile yalan olduğu ortaya çıkmıştı. CLA, tasarımındaki bazı detaylar ile çok sevilse de dar yapısı ve alçak tavanı nedeniyle çok fazla eleştirilen bir modeldi. Yine A Sınıfı üzerinde yükselecek olan CLA, küçük bir CLS gibi olacak.

CLS’nin tasarım detaylarına sahip olacak olan modelin tavan eğimi aynı şekilde devam ediyor. Kendi müşteri takımını yaratan bu modelin, A Sedan’a sahip olacak müşterileri çalıp çalmayacağı ise hala bir tartışma konusu. A Serisi’nde gördüğümüz motor seçeneklerinin tamamına sahip olacak olan model, CLA35 AMG ve CLA45 AMG adındaki iki performanslı modele de sahip olacak. MBUX sistemine sahip olacak olan otomobilin, iki büyük ekrandan oluşan konsolunun olması ise kesin gözüyle bakılan bir detay.