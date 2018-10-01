2019 Mercedes GLE, yeni hibrit motoru ile tanıtıldı

Mercedes’in amiral gemisi S-Serisi, markanın en gelişmiş süspansiyon sistemine sahip otomobili. Fakat şimdi yeni Mercedes GLE, daha gelişmiş bir süspansiyon sistemine sahip ve hibrit motoru sayesinde 50 km’den daha fazla yol alabiliyor. Mercedes’in en gelişmiş süspansiyon sistemi olan Magic Body Control sistemi artık daha gelişmiş ve daha özel bir versiyonla karşımızda. Mercedes’in yenilenen ikinci SUV’u olan GLE, yan taraftan hala eski versiyonundan farksız görünüyor. GLE, beklendiği gibi hibrit seçeneği ile geldi fakat bu hibrit seçeneği artık dizel. Dizel plug-in hibrit sisteme sahip olan yeni GLE, eski nesline göre 18 km daha fazla menzil sunuyor. BMW’nin X5’ine rakip olacak olan otomobil, diğer seçeneklerinde 48V aküye de sahip olacak. EQ Boost sistemine sahip olan GLE450 4Matic sistemi, 365 beygir güç üretiyor. GLE300d’in motor detayları ise değişmedi.

Yeni süspansiyon ve geliştirilen 4Matic sistemi sayesinde yola daha iyi tutunan otomobil, daha iyi yol tutuşu vaat ediyor. Ön arka aks arasında güç dağılımını %0 ve %100 olarak değiştirebilen otomobil, isteğe bağlı olarak Offroad paketi ile daha yüksek süspansiyonlara sahip olacak.

Yeni GLE yandan değişmemiş görünse de 2995 mm olan aks mesafesi ile selefine göre 80 mm daha uzamış. Bu uzama sayesinde 69 mm artan arka bacak alanı daha ferah bir iç mekan sunacak. İsteğe bağlı olarak 3. Sıra koltuk seçeneğine sahip olan otomobil, sürücü tarafına geçtiğimizde ise 12.3 inç boyutunda iki ekrana sahip. Yeni nesil Mercedes otomobillerde gördüğümüz bu ekranlar, MBUX isimli yapay zekalı sistemle kontrol edilebiliyor. Tamamen değişen iç mekanı ile çok teknolojik görünen otomobilde, Mercedes’in yeni sürüş sistemi de tanıtıldı. 100 km/s hıza kadar otonom bir otomobil haline dönüşebilen otomobil, önümüzdeki yıl performanslı modelleri ile de ortaya çıkacak.