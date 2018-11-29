2019 model yeni Mazda 3, yenilikçi motoru ile tanıtıldı

Los Angeles Motor Show’da tanıtılan Mazda 3, hem sedan hem de hatchback karoser seçeneği ile yollarda olacak. 4. Nesliyle tanıtılan otomobil, Japon otomobil üreticisinin geçen yıl gösterdiği Vision Coupe konseptinin yeni tasarım dilini kullanıyor.

Aynı zamanda Mazda’nın yeni Skyactiv araç mimarisini kullanan bu otomobilde, omurganın doğal eğrisini koruyan koltuklar, aracın daha sessiz ve rijit olmasını sağlayan yapı bulunuyor. Aynı zamanda Mazda’nın yeni Skyactiv araç mimarisini kullanan bu otomobilde, omurganın doğal eğrisini koruyan koltuklar, aracın daha sessiz ve rijit olmasını sağlayan yapı bulunuyor.

Tüm bu özellikler, Mazda’nın Premium bir marka olma çalışmalarının bir meyvesi. Firma bu çalışmalar ile geleneksel premium otomobil markalarıyla daha fazla rekabet içerisinde olmak istiyor.

Yeni Skyactiv-X motoru, daha sıkı emisyonlar ve verimlilik hedeflerinin, bir benzinli motor nasıl daha verimli olur sorusunun da cevabı oluyor. 2.0 litrelik bu motorun, test koşullarında normal bir motora göre %30 daha verimli ve yakıt tüketiminde de aynı oranda daha düşük tüketim sunduğunu, gerçek koşullarda ise %20 daha düşük yakıt tüketimi sunacağını söyleyen Mazda, çok fazla bilgi vermedi. Yapılan sızıntılara göre 181 HP güç ve 222 Nm tork ürettiği söylenen otomobilin, tork ve güç eğrilerinin mükemmele en yakın olduğu söyleniyor.