2019 model yeni Porsche 911’in ilk görselleri sızdırıldı

Yenilenen 911’in tanıtımı için çok kısa bir süre kaldı. Resmi olarak yayınlanan görüntüler ise aracın tasarımı ve olanlar hakkında bize çok fazla bilgi vermiyordu. Kamuflajlı otomobiller 992 Porsche’yi bizden gizliyordu. Fakat Jalopnik adındaki forum kullanıcısı tarafından yayınlanan görüntüler bize 992 kasa 911’in nasıl olduğunu gösteriyor. Düşük çözünürlüklü bu görüntülerde Carrera 4S’i görmek mümkün. Çok fazla ayrıntıya sahip olmayan bu fotoğraflar, aracın görüntüsünü bizlere net olarak vermiş oldu. 911’de farklı motor seçenekleri de sunulacak olması, herkesin daha çok heyecanlanmasına neden olan detaylardan. Hibrit seçeneğe sahip olmasını beklediğimiz otomobilin 3.0 litrelik boxer motorunun 450 beygir güç ve 550 Nm tork üretmesi bekleniyor. Porsche Panamera modelinde gördüğümüz 8 ileri PDK şanzımana sahip olması beklenen otomobilin detayları değişebilir.